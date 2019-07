Spider-Man: Far From Home e Nick Fury: una nuova teoria sconvolgente!

Spider-Man: Far From Home - Nick Fury

È emersa una nuova teoria dei fan su Spider-Man: Far From Home e il ruolo di Nick Fury nel nuovo kolossal della Marvel attualmente nelle sale distribuito dalla Sony. Il film di Jon Watts è stato oggetto di ipotesi varie per oltre un anno, a causa della sua collocazione temporale dopo Avengers: Endgame e della necessità di evitare spoiler per quest'ultimo in sede di marketing. A film uscito sono nate nuove supposizioni, che in parte si collegano a vecchie teorie emerse in seguito agli eventi di altri film, e una di queste riguarda proprio Fury. Attenzione, seguono spoiler !

Nel post-credits di Spider-Man: Far From Home apprendiamo infatti che per tutta la durata del film Peter Parker non ha mai incontrato il vero Nick Fury: questi era in vacanza su un'astronave, e si è fatto sostituire dall'amico Talos, leader della fazione di Skrull apparsa in Captain Marvel. Già ai tempi della lavorazione di quel film si era parlato di un possibile adattamento cinematografico di Secret Invasion, e della possibilità che alcuni dei nostri personaggi preferiti fossero degli impostori. A questo punto, dicono i fan, la domanda sorge spontanea: abbiamo mai visto il vero Nick Fury, al di fuori del suo incontro con Carol Danvers nel 1995? Dubbio legittimo se si ripensa ad Avengers: Age of Ultron, dove il direttore dello S.H.I.E.L.D. mangia un toast tagliato in diagonale: stando allo stesso Fury, in una conversazione con Carol Danvers, lui non lo farebbe mai ("Se è tagliato in diagonale non riesco a mangiarlo").

La risposta l'ha data il regista di Spider-Man: Far From Home Jon Watts, il quale sostiene che lo scambio sia avvenuto dopo Avengers: Endgame, usando come prova a sostegno l'evidente trasformazione dello stile recitativo di Samuel L. Jackson. Questa è, in effetti, la soluzione più logica: è plausibile che Fury, dopo la morte di Thanos, abbia voluto recarsi nello spazio per indagare su altre minacce cosmiche, e abbia quindi chiesto all'amico Skrull di sostituirlo provvisoriamente. È inoltre impossibile che Fury fosse Talos in film come The Avengers e Captain America: The Winter Soldier, dove viene ferito e/o messo fuori combattimento, nel qual caso non sarebbe più in grado di mantenere forma umana. Per quanto riguarda il toast, è possibile che Fury stesse mentendo a Carol, ironizzando su un'abitudine alimentare che lui condivide con altri eroi del Marvel Cinematic Universe (nell'ultimo film degli Avengers anche Natasha Romanoff mangia il toast in quel modo).

