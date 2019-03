Captain Marvel: la folle teoria su Nick Fury che sconvolgerebbe tutto il MCU!

Marica Lancellotti

Captain Marvel e Nick Fury sono finiti in mezzo a una nuova teoria, e fin qui niente di strano se pensiamo che si tratta di due personaggi del MCU protagonisti dell'attuale film campione di incassi al box office internazionale. Questa nuova teoria, però, è così stramba che merita di essere raccontata, anche perchè ha al suo centro, come nodo del contendere, un toast!

Tutta colpa dell'incredibile attenzione ai dettagli dell'utente di Reddit PowerRangersLOL che ha sottolineato come una scena particolare del cinecomic con protagonista Brie Larson (trovate qui la nostra recensione di Captain Marvel) si ricolleghi direttamente a un momento di Avengers: Age of Ultron. Stiamo parlando della sequenza in cui Carol Danvers cerca di scoprire se dietro Nick Fury (Samuel L. Jackson) non si nasconda uno Skrull e per determinarlo gli chiede di rivelare un dettaglio bizzarro sul suo conto. La risposta dell'agente dello S.H.I.E.L.D.: "Se un toast è tagliato in diagonale non posso mangiarlo". All'attentissimo redditor però non è sfuggito che in Avengers: Age of Ultron, quando i Vendicatori decidono di rifugiarsi nella fattoria di Clint Barton, con loro c'è anche Nick Fury che, parlando delle prossime mosse, comincia a prepararsi un sandwich. Riguardare quella scena dopo aver visto Captain Marvel svela qualcosa di incredibile: nel secondo film degli Avengers Nick Fury taglia il suo sandwich in diagonale!

Basta questo per stabilire che il Nick Fury moderno è in realtà uno Skrull in incognito? Perchè, come qualcun altro nota, resta ancora da chiarire se Fury sia davvero morto in Captain America: The Winter Soldier e magari sia stato sostituito da Thalos. Evidentemente lo scopriremo solo vivendo, come recita quella famosa canzone, anche perchè potrebbe trattarsi di una semplice svista, un semplice errore di continuità, insomma, di cui d'altronde l'Universo Cinematografico Marvel è pieno. Anche se non è da escludere che, magari anche se fatto involontariamente, il particolare potrebbe comunque essere sfruttato in qualche modo, in futuro, dagli sceneggiatori. Anche solo per chiarire se, per Nick Fury, il problema del taglio diagonale sul pane valga solo per i toast o anche per i sandwich.

