Spider-Man: Far From Home, vietata la lettura dello script di Avengers: Endgame agli autori

I problemi di Spider-Man: Far From Home deriverebbero dal fatto che gli autori non hanno potuto leggere lo script di Avengers: Endgame.

Agli autori di Spider-Man: Far From Home sarebbe stata vietata la lettura dello script di Avengers: Endgame e questa sarebbe l'origine dei problemi del film.

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

Ennesimo successo Marvel, Spider-Man: Far From Home ha battuto il record di incassi di tutti i film sull'Uomo Ragno, ma c'è qualcuno che storce il naso di fronte ai buchi nella trama e agli errori presenti nel film. La "colpa" sarebbe della scelta di Marvel di impedire agli autori di Spider-Man la lettura dello script di Avengers: Endgame.

Gli sceneggiatori hanno ricevuto solo informazioni sommarie su Avengers 4, ma non hanno potuto leggere in dettaglio la sceneggiatura, come conferma Chris McKenna: "Non ci è stato permesso di leggere lo script di Endgame. Marvel lavora nella massima segretezza, ma ci hanno detto cosa dovevamo sapere in termini di trama. Sapevamo che la fine del film avrebbe avuto enormi ripercussioni su Peter Parker. Le istruzioni erano queste 'Hey, stiamo uscendo da una situazione molto seria, che ha conseguenze emotive enormi. cerchiamo di alleggerire la tensione'. Ci hanno dovuto dire che Peter aveva appena perso il suo mentore e padre putativo, e ci siamo chiesti come si sarebbe comportato il nostro eroe in questa nuova situazione."

Spider-Man: Far From Home, 10 cose che potreste non aver notato

I montatori di Spider-Man: Far From Home Dan Lebental e Leigh Folsom Boyd hanno visto Avengers: Endgame nella fase finale della creazione del film, quindi Boyd in un primo tempo pensava che fossero tutti morti: "Ci hanno mostrato Endgame prima, ma eravamo già in fase di sviluppo e abbiamo dovuto fare una serie di cambiamenti".

Nonostante l'esistenza di alcuni problemi narrativi messi in evidenza anche dalla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, il film ha concluso con successo la Fase 3 dell'MCU aprendo la strada a un futuro che si prospetta ricco di sorprese.