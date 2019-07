Spider-Man: Far From Home, Tom Holland e il piccolo errore cronologico!

Spider-Man: Far From Home, il protagonista Tom Holland commenta un errore sfuggito agli sceneggiatori nel film.

Spider-Man: Far From Home è al cinema da pochi giorni e il protagonista Tom Holland durante una delle sue ultime interviste, ha commentato un piccolo errore temporale commesso dagli sceneggiatori.

Si sa, la timeline dell'unverso Marvel è a volte molto confusa, tanto è vero che poco tempo fa venne pubblicata una versione ufficiale per spiegare a tutti quale film si collocava dove nella linea temporale.

Tom Holland, in questo caso, ha commentato il fatto che, nonostante l'ultimo Spider-Man: Far From Home è ambientato 5 anni dopo Avengers: Infinity War, i personaggi continuino ad avere gli stessi telefoni cellulari: "Mi piace il fatto che saltiamo cinque anni nel futuro, ma i telefoni che abbiamo nel film sono gli stessi. Come, non hanno cambiato i loro telefoni per ben cinque anni? Dovrebbero già essere telefoni ologrammi"

Dal canto suo, invece, Zendaya, co-protagonista di Holland nel film, in un'intervista con Fandango difende il team creativo, non solo perché sarebbe stato difficile creare dei telefoni così futuristici ma soprattutto perché le infrastrutture, una volta che tutti sono tornati dopo 5 anni, non erano delle migliori quindi era plausibile dover utilizzare telefoni vecchi.

Sempre durante l'intervista, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno commentato simpaticamente la cosa, constatando il fatto che la Apple (nel film) sembra aver perso il dominio sui telefono cellulari, rimpiazzata dalla Sony, che nel futuro di Spider-Man: Far From Home sembra avere la supremazia sulla telefonia mobile.

Spider-Man: Far From Home è al cinema.