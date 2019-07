Spider-Man: Far from Home meglio del previsto, apertura record da 185 milioni al box office USA

Spider-Man: Far from Home supera le aspettative e incassa 185 milioni al box office USA, 93,6 nel weekend, ed è record.

Spider-Man: Far from Home ha superato tutte le aspettative al box office USA segnando il record sui sei giorni per un film uscito di martedì. Il nuovo capitolo della saga di Spider-Man targato Marvel/Sony incassa 185 milioni, 93,6 dei quali solo nel weekend in 4.634 sale, con una media per sala di 20.199 dollari. L'MCU festeggia con le nuove avventure del ragnetto che pone fine alla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe recandosi in Europa con i compagni di scuola. Qui Peter Parker verrà avvicinato da Nick Fury che lo coinvolgerà in una missione per sconfiggere nuovi nemici della Terra.

Dopo due settimane di permanenza in prima posizione, Toy Story 4 deve cedere lo scettro all'Uomo Ragno. Disney e Pixar festeggiano comunque gli ottimi incassi del nuovo capitolo della saga animata che aggiunge 34,3 milioni al suo bottino, per un totale di 306,5 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4.

Stabile in terza posizione Yesterday, nuovo film diretto da Danny Boyle in cui si racconta la storia di un giovane che si ritrova in un mondo in cui è l'unico che ricorda le canzoni dei Beatles, situazione che dà vita a una serie di eventi inaspettati. Il musical raccoglie altri 10,7 milioni per un totale di 36,8 milioni.

Al quarto posto troviamo Annabelle 3 con 9,7 milioni e 50 milioni totali. Non sfonda il nuovo capitolo della saga di The Conjuring. Colpa dell'uscita ravvicinata del reboot di La bambola assassina o semplice stanchezza per un franchise come The Conjuring che comincia a essere piuttosto nutrito? La risposta nella nostra recensione di Annabelle 3.

Perde una posizione il film Disney Aladdin che raccoglie altri 7,6 milioni, per un totale di 320,7 milioni. Rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell'incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica (qui potete leggere la recensione di Aladdin.

Da segnalare il debutto in sesta posizione di Midsommar - Il villaggio dei dannati, atteso horror di Ari Aster che apre con un incasso di 6,5 milioni in 2.707 sale e una media per sala di 2.424 dollari, miglior apertura dell'anno per un film indie anche se manca la top five per poco.