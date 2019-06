Spider-Man: Far From Home, Anthony Mackie non è nel film per colpa di Tom Holland

Anthony Mackie non è comparso in Spider-Man: Far From Home nel ruolo di nuovo Captain America per colpa del collega Tom Holland.

Il nuovo Captain America Anthony Mackie non compare in Spider-Man: Far From Home per colpa di Tom Holland. Almeno questa è la teoria esposta da Mackie nel corso di un'intervista.

Nel corso del tour promozionale di Spider-Man: Far From Home è stato rivelato che Anthony Mackie sarebbe dovuto comparire nel film nei panni del nuovo Captain America. La risposta dell'attore a questa rivelazione è arrivata via Twitter.

Shit. REALLY?! Way to go @TomHolland1996 to mess that one up! — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) June 27, 2019

Mackie biasima Tom Holland per aver fatto un casino impedendogli di apparire nel film, senza però specificare ulteriormente l'accenno giocoso. Anthony Mackie tornerà nel ruolo di Sam Wilson, nuovo Captain America a giudicare dal finale di Avengers: Endgame, nella serie Disney+ Falcon & Winter Soldier. Al suo fianco ci saranno Sebastian Stan, Daniel Bruhl e Emily Van Camp. La serie scritta da Malcolm Spellman andrà in onda per sei episodi diretti da Kari Skogland.

A partire dal 10 luglio rivedremo Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno in Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che narrerà gli eventi post Avengers: Endgame, come sottolineato nel commento al trailer di Spider-Man: Far From Home.