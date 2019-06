Spider-Man: Far From Home, Tom Holland beve acqua col costume e il Web impazzisce

Tom Holland è stato immortalato sul set di Spider-Man: Far From Home mentre beve acqua senza togliere la maschera e il web è impazzito per l'immagine buffa.

Tom Holland sul set di Spider-Man: Far From Home che beve acqua è una di quelle scene imperdibili tra l'ipnotico e il geniale, per le modalità con cui l'azione è studiata. Uno di quei rari momenti, insomma, che nascono già meme.

Non è un caso dunque che, fan o non fan di Tom Holland, il web impazzito abbia cominciato a diffondere senza sosta la strana immagine che è stata regalata al mondo da una video intervista di Entertainment Tonight. In cui è stato proprio l'attore a spiegare come riesce a bere praticamente dal suo occhio sinistro!

"Fondamentalmente, gli occhi si staccano dalla maschera. Sono di vetro, la tuta è di stoffa e quindi devono essere agganciati. Quello che faccio è togliere l'occhio sinistro, inserire un tubicino che va dalla bottiglia direttamente alla mia bocca passando per la fessura, e bere".

How Tom Holland has to drink water while wearing his Spider-Man costume. pic.twitter.com/ASLrKu83qv — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 26 giugno 2019

A quanto pare gli occhi staccabili non consentono al giovane Spider-Man soltanto di bere attraverso una cannuccia senza togliere la tuta, Tom Holland ha raggiunto anche il livello successivo perchè riesce addirittura a mangiare attraverso la maschera e l'ormai famoso occhio sinistro: "Ho scoperto che se tiro la maschera un po' in avanti riesco addirittura a inserire piccole quantità di cibo in quel foro. Nel momento ripreso in quel video, per esempio, nella tuta avevo un Kit Kat".

Tom Holland, dopo le fatiche di Avengers: Endgame, tornerà al cinema ufficialmente il 10 luglio con Spider-Man: Far From Home anche se, come vi abbiamo raccontato ieri, potremo vederlo in uno sneak peek già dal 4 luglio quando Endgame tornerà in sala eccezionalmente anche in Italia.