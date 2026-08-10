Spider-Man: Brand New Day non arresta la corsa al box office e insidia un primato di Star Wars

Il ritorno di Spider-Man sul grande schermo sta assumendo dimensioni che pochi avrebbero previsto. Brand New Day non si è limitato a confermare l'immensa popolarità del Peter Parker interpretato da Tom Holland ma settimana dopo settimana sta costruendo una corsa al box office capace di mettere in discussione uno dei primati più resistenti della storia recente di Hollywood, quello di Star Wars. E il traguardo che ora appare all'orizzonte sembrava, fino a pochissimo tempo fa, praticamente irraggiungibile.

Spider-Man: Brand New Day può superare il record di Star Wars

Carrie Fisher e Harrison Ford in Star Wars: Il risveglio della forza

Il riferimento è al risultato ottenuto negli Stati Uniti da Star Wars: Il risveglio della forza. Nel 2015 il primo capitolo della trilogia sequel incassò infatti 936,6 milioni di dollari sul mercato domestico, una cifra che nessun altro titolo è mai riuscito a raggiungere.

Persino Avengers: Endgame, fenomeno globale da quasi tre miliardi complessivi, si fermò a 858,3 milioni negli USA. Spider-Man: No Way Home, pur trasformandosi in un evento grazie anche ai ritorni legati alle precedenti incarnazioni dell'Uomo Ragno, concluse invece la sua corsa americana a 814,8 milioni.

Secondo i dati riportati da Global Box Office, Spider-Man: Brand New Day starebbe procedendo con un vantaggio superiore ai 115 milioni rispetto alla traiettoria seguita a suo tempo da Il Risveglio della Forza. Se il ritmo dovesse reggere, il film potrebbe addirittura diventare il primo nella storia a raggiungere un miliardo di dollari nel solo mercato statunitense.

A livello mondiale il risultato è già impressionante: con circa 1,67 miliardi di dollari, il cinecomic sarebbe diventato il quarto film di supereroi con il maggiore incasso di sempre, alle spalle di Spider-Man: No Way Home, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Il film vola anche al box office italiano

Una scena di Spider-Man: Brand New Day

La performance di Spider-Man: Brand New Day si conferma solida anche sul mercato italiano. Nel secondo fine settimana di programmazione, tra il 6 e il 9 agosto, il film ha incassato oltre 5,5 milioni di euro e attirato più di 660mila spettatori, portando il totale nazionale a superare i 26,9 milioni di euro.

Un risultato che lo proietta già in cima alla classifica dei capitoli dedicati all'Uomo Ragno distribuiti in Italia, superando i circa 25 milioni raccolti da Spider-Man: No Way Home. Alle sue spalle continua a mantenere un buon ritmo Odissea di Christopher Nolan, che si posiziona al secondo posto con altri 3,9 milioni e un cumulato italiano che ha ormai oltrepassato i 44,2 milioni.

Perché il nuovo Spider-Man sta correndo così forte

Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Il primato di Star Wars: Il Risveglio della Forza sembrava protetto da condizioni difficilmente replicabili. Il film aveva riportato la saga al cinema dopo dieci anni, sostenuto da una campagna promozionale imponente e dal ritorno di personaggi iconici capaci di parlare a più generazioni.

Nel frattempo, però, il mercato è cambiato. Dopo la pandemia le finestre theatrical si sono accorciate e il rapporto del pubblico con le sale si è trasformato, rendendo ancora più sorprendente la performance del nuovo Spider-Man.

Brand New Day può però contare su diversi fattori favorevoli. Sono passati cinque anni da No Way Home e il suo finale aveva lasciato Peter Parker in una situazione completamente nuova, accrescendo così l'attesa per la sua evoluzione.

A questo si aggiunge un'accoglienza molto positiva: il film è stato apprezzato per il focus sulla dimensione personale di Peter e per un approccio più realistico alle sue difficoltà, con richiami in alcuni commenti a Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Anche il calendario ha aiutato. Pur condividendo l'estate con Odissea, altro titolo da oltre un miliardo globale, i due blockbuster sono arrivati in sala a due settimane di distanza, lasciando a Spider-Man uno spazio competitivo favorevole.

A questo punto lo scenario cambia: non ci si chiede più se riuscirà a entrare nella storia, ma con quale margine lo farà. Il traguardo dei 936,6 milioni di dollari negli Stati Uniti non appare più come un'ipotesi remota, e l'idea che il primato di Star Wars possa cambiare proprietario è diventata una possibilità concreta di questa stagione cinematografica.