Con Odissea Nolan ha sfidato anche un suo record personale (e ha vinto)

Il kolossal con Matt Damon continua la sua corsa al box office e conquista un nuovo primato nella filmografia di Christopher Nolan. Ma il prossimo film da battere a suon di incassi è ancora più ingombrante.

Ci sono registi per i quali superare il miliardo di dollari al botteghino rappresenta il traguardo di una carriera. Christopher Nolan, invece, con Odissea è riuscito a trasformarlo nel punto di partenza per una nuova sfida. Il suo kolossal sul poema omerico, infatti, ha appena raggiunto un risultato clamoroso al box office, che incide direttamente sulla carriera del regista britannico riscrivendo la classifica dei suoi maggiori successi commerciali.

Odissea è il film di Christopher Nolan con il maggiore incasso di sempre

Anne Hathaway in Odissea, di Christopher Nolan

Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, Odissea ha raggiunto 1,104 miliardi di dollari nel mondo, diventando ufficialmente il film più redditizio della carriera di Nolan. Il precedente primato apparteneva a Il cavaliere oscuro - Il ritorno, fermatosi a circa 1,085 miliardi nel 2012.

Il sorpasso arriva pochi giorni dopo un altro risultato significativo: Odissea è infatti il primo titolo diretto da Nolan dai tempi dell'ultimo capitolo della trilogia di Batman a superare la soglia del miliardo di dollari globale.

Il risultato acquista ancora più peso considerando il rating del film. Odissea è soltanto il terzo lungometraggio vietato ai minori negli Stati Uniti a oltrepassare il miliardo e, con l'ultimo aggiornamento degli incassi, ha già superato Joker, che aveva concluso la propria corsa intorno a 1,018 miliardi.

Davanti resta solamente Deadpool & Wolverine, ancora leader tra i film R-rated con 1,338 miliardi di dollari. La distanza è quindi di circa 234 milioni. Una cifra importante, ma non necessariamente irraggiungibile per un regista che ama le sfide.

Odissea può battere anche Deadpool & Wolverine?

Deadpool & Wolverine, una scena del film

Odissea non ha ancora raggiunto il primo mese di programmazione nelle sale e il film continua a ottenere risultati importanti nonostante l'arrivo di Spider-Man: Brand New Day, diventato immediatamente il principale fenomeno cinematografico del momento.

A favorire la performance del film di Nolan è soprattutto il circuito delle sale premium. IMAX ha infatti esteso fino a metà settembre la programmazione delle copie in 70mm, un formato diventato centrale nella strategia di distribuzione del progetto. Inoltre, Odissea è il primo lungometraggio girato interamente con cineprese IMAX, un elemento che rende la visione in sala una parte essenziale dell'esperienza pensata per il pubblico.

Anche il calendario delle prossime settimane potrebbe aiutare. Dopo un luglio molto ricco, sostenuto da Odissea, Spider-Man: Brand New Day e dalla tenuta di Toy Story 5, agosto non presenta al momento blockbuster con dimensioni paragonabili.

Tra le nuove uscite ci sono La fine di Oak Street e The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine di Ridley Scott, ma nessuno sembra destinato a contendere direttamente al film di Nolan il pubblico degli eventi cinematografici.

Odissea può ancora crescere e puntare al record R-rated

Matt Damon e Zendaya in Odissea

Resta poi un'altra possibilità: una futura riedizione nelle sale durante la stagione dei premi, soprattutto qualora Universal decidesse di accompagnare una campagna importante verso gli Oscar 2027.

Superare Deadpool & Wolverine avrebbe poi anche un valore particolare. Il film Marvel poteva contare su personaggi già enormemente popolari e sulla nostalgia legata all'universo supereroistico Fox, Nolan invece ha portato oltre il miliardo un adattamento di Omero, dimostrando ancora una volta quanto il suo nome sia diventato, da solo, un richiamo da blockbuster. Con questi numeri, l'ipotesi di un nuovo primato tra i film vietati ai minori non è più così remota.