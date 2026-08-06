Spider-Man: Brand New Day ha eliminato Claire Temple: svelata la scena tagliata con Rosario Dawson

Il cameo non è arrivato al cinema, ma avrebbe collegato il nuovo capitolo sull'Arrampicamuri agli eroi di strada dell'MCU. I dettagli della scena tagliata e l'incontro con Peter Parker.

Rosario Dawson avrebbe potuto debuttare sul grande schermo del Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: Brand New Day, e invece nulla di fatto. L'attrice aveva già confermato di aver girato una sequenza nei panni di Claire Temple, personaggio apparso nelle serie tv Marvel distribuite da Netflix. Il suo ritorno, però, è rimasto fuori dall'ultimo montaggio. Ora un'indiscrezione ricostruisce nel dettaglio il cameo tagliato e chiarisce quale ruolo avrebbe avuto all'interno del film con Tom Holland.

Spider-Man: Brand New Day, il cameo di Rosario Dawson

Rosario Dawson in una scena di Luke Cage

Secondo un report diffuso online dall'account @JuanEditz, Claire Temple compariva durante la permanenza di Peter Parker in ospedale. Come sappiamo, il giovane eroe interpretato ancora una volta da Tom Holland viene ricoverato dopo essere stato colpito accidentalmente dal Punisher.

Al suo risveglio - nella scena tagliata da Spider-Man: Brand New Day - Peter indossa il camice della struttura sanitaria, ma tiene ancora la maschera di Spider-Man sul volto. Mentre cerca di allontanarsi, finisce per urtare Claire, impegnata a osservare una radiografia. Tra i due nasce quello che la fonte descrive come un rapido scambio dal tono leggero, prima che Peter riprenda il suo percorso.

La sequenza avrebbe quindi sfruttato il contrasto tra la situazione delicata e l'immagine piuttosto surreale di Spider-Man intento a muoversi per i corridoi dell'ospedale con un camice addosso. Un'apparizione brevissima, pensata per essere riconosciuta soprattutto dagli spettatori che hanno seguito le precedenti serie tv Marvel.

L'indiscrezione sostiene inoltre che l'infermiera Claire Temple potesse essere presente anche durante il momento in cui il personale sanitario rimuove il costume danneggiato di Peter. Marvel Studios e Sony Pictures non hanno lasciato nessun commento, anche se l'attrice aveva già confermato di aver girato materiale poi escluso dal film.

Claire Temple avrebbe collegato Spider-Man agli eroi di strada Marvel

Daredevil e Punisher

La scelta di ambientare il cameo in ospedale sarebbe stata perfettamente coerente con la storia di Claire Temple. Il personaggio è diventato uno dei punti di contatto tra le serie dedicate a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist, intervenendo spesso per curare vigilanti feriti che difficilmente avrebbero potuto rivolgersi a un normale pronto soccorso.

Il suo incontro con Peter avrebbe così avvicinato Spider-Man alla componente più urbana dell'MCU con grande naturalezza. Senza nessun lungo dialogo esplicativo e nessuna anticipazione ingombrante: sarebbe bastato uno sguardo tra Claire e il ragazzo mascherato per suggerire che i loro mondi appartengono ormai allo stesso universo narrativo.

L'eliminazione del cameo non cambia né aggiunge niente alla trama principale di Spider-Man: Brand New Day, arrivato nelle sale il 31 luglio 2026, ma lascia aperta una domanda interessante. Marvel recupererà la scena tra i contenuti speciali dell'edizione home video? Chissà. Il pubblico potrà intanto rivedere il film nel formato IMAX a partire dal 6 agosto 2026.