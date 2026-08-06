La Mummia 4 riporta in scena Imhotep: Arnold Vosloo torna nel cast ma i fan si chiedono con che ruolo

Nelle ultime settimane sono stati confermati i ritorni di Brendan Fraser, Rachel Weisz, Oded Fehr e Kevin J. O'Connor, ma c'era ancora un nome che i fan aspettavano con particolare impazienza: Arnold Vosloo.

La Mummia 4 continua a ricomporre il cast storico della saga. Dopo Brendan Fraser, Rachel Weisz, Oded Fehr e Kevin J. O'Connor, è stato confermato anche il ritorno di Arnold Vosloo nei panni di Imhotep. Resta però una domanda: come farà il celebre antagonista a tornare, dopo la sua apparente morte definitiva?

Il ritorno più atteso

A confermare la presenza dell'attore è stato John Hannah durante il Monte-Carlo Television Festival 2026, rivelando che Vosloo tornerà a interpretare Imhotep nel nuovo capitolo della saga.

Imhotep resta il volto simbolo dei primi due film della serie e uno degli antagonisti più amati del cinema d'avventura degli anni Duemila. Per questo motivo molti spettatori speravano di rivederlo accanto a Rick O'Connell ed Evelyn.

La conferma del suo ritorno è stata accolta con entusiasmo, ma ha aperto immediatamente un interrogativo: come verrà giustificata la sua presenza?

A differenza di altri personaggi, Imhotep sembrava aver concluso definitivamente il proprio percorso. Nel primo La mummia, Rick O'Connell ed Evelyn riescono a renderlo nuovamente mortale grazie al Libro di Amon-Ra, permettendo a Rick di ucciderlo.

Nel sequel, La Mummia - Il ritorno, il sacerdote viene riportato in vita da un culto, salvo poi precipitare negli Inferi durante lo scontro finale, in quella che appariva come una conclusione definitiva. Proprio per questo il suo ritorno rappresenta uno dei maggiori punti interrogativi del nuovo film.

La situazione diventa ancora più curiosa se si considera un altro volto storico della saga. Anche Kevin J. O'Connor tornerà infatti nei panni di Beni Gabor, personaggio che nel primo film moriva intrappolato nella città di Hamunaptra.

Due resurrezioni nello stesso film fanno pensare che la sceneggiatura possa introdurre un nuovo espediente narrativo legato alla magia, agli antichi rituali o a una diversa interpretazione degli eventi già raccontati. Al momento, però, la trama di The Mummy 4 rimane completamente avvolta nel mistero.

Appuntamento nel 2027

Se online qualcuno si interroga sulla coerenza della storia, la maggior parte dei fan sembra avere una priorità diversa: rivedere insieme il cast originale.

Sui social molti hanno accolto la notizia con entusiasmo. C'è chi scrive di non preoccuparsi nemmeno della qualità del film, purché tutti gli interpreti storici tornino sullo schermo, mentre altri scherzano sul fatto che poche saghe possano permettersi di riportare in vita i personaggi con tanta naturalezza quanto La Mummia.

In fondo, il titolo stesso della serie rende il ritorno dei morti quasi una tradizione. Per scoprire in che modo Imhotep, Beni e gli altri personaggi rientreranno nella storia bisognerà attendere ancora.

L'uscita di La Mummia 4 è infatti prevista per il 15 ottobre 2027, con l'obiettivo di riportare sul grande schermo uno dei franchise d'avventura più amati degli ultimi decenni.