Il film su Il Trono di Spade si farà, ma non uscirà prima del 2028

Proprio nei giorni che separano gli spettatori dal finale di stagione di House of the Dragon 3, arriva una buona notizia dai Sette Regni: il film ambientato nell'universo de Il Trono di Spade è stato ufficializzato da Warner Bros. Discovery.

E questa, presa da sola, non sarebbe neppure una grande notizia, considerando che l'annuncio del progetto era già arrivato in primavera durante il CinemaCon. La novità vera è contenuta nella lettera agli azionisti pubblicata il 6 agosto: per la prima volta, la major ha inserito il film nella propria programmazione cinematografica oltre il 2027, fornendo così una prima indicazione sulla possibile finestra di uscita. Altrimenti detto: il film su Aegon il Conquistatore non arriverà prima del 2028.

Il primo film sarà dedicato al primo sovrano di Westeros

Aegon I Targaryen in un'illustrazione di Magali Villeneuve

Il progetto, che ha come attuale titolo di lavorazione "Aegon's Conquest", era stato annunciato da Warner Bros. Discovery per la prima volta ad aprile. Dopo tre serie tv di grande successo (Il trono di spade e i suoi spin-off House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms), questo sarà il primo lungometraggio ambientato nell'universo di Game of Thrones.

Il film, nemmeno a dirlo, sarà dedicato ad Aegon I Targaryen, passato alla storia come Aegon il Conquistatore, e alla sua campagna per riunire sotto il dominio della Casa Targaryen tutti i sette regni di Westeros. La storia, raccontanta da George R.R. Martin nel libro Fuoco e Sangue (lo stesso da cui prende spunto House of the Dragon) è ambientata circa 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones.

Aegon arrivò a Westeros da Essos insieme alle sorelle Visenya e Rhaenys, che erano anche le sue mogli, e ai loro tre draghi: Balerion, Vhagar e Meraxes. Grazie alla potenza dei draghi e delle proprie forze, Aegon riuscì a conquistare sei dei Sette Regni e a riunirli sotto un'unica corona. Dorne fu l'unico regno a resistere alla conquista iniziale, mantenendo la propria indipendenza per circa due secoli.

Quella di Aegon è una delle vicende più importanti della storia di Westeros ed è già stata più volte raccontata o citata nelle serie televisive del franchise. Con Aegon's Conquest, però, arriverà per la prima volta sul grande schermo.

Il futuro di Game of Thrones tra serie TV e cinema

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell sono Dunk & Egg

Il prossimo film Aegon's Conquest si aggiungerà agli altri progetti che stanno continuando ad ampliare l'universo creato da George R.R. Martin. Nel 2027 è prevista la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, mentre nel 2028 dovrebbe arrivare la quarta e ultima stagione di House of the Dragon.

Il film dedicato ad Aegon rappresenterà quindi un passaggio importante per il franchise: per la prima volta una storia ambientata a Westeros sarà pensata per il grande schermo. Per il momento, però, bisognerà armarsi di molta pazienza.