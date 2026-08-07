Matrix 5 si farà: Warner Bros. conferma il nuovo capitolo della saga sci-fi

Warner Bros. Discovery conferma il ritorno della saga fantascientifica: il quinto capitolo è in sviluppo, ma restano ancora incerti cast e data di uscita.

Il futuro di Matrix è ancora aperto. Warner Bros. Discovery ha confermato che il quinto film della celebre saga fantascientifica è ancora in sviluppo, ribadendo l'intenzione di portare avanti un franchise di culto, non solo per gli appassionati del genere sci-fi.

Annunciato per la prima volta nel 2024, il progetto negli ultimi mesi sembrava accantonato, in mancanza di aggiornamenti concreti sul suo stato. Ora la major ha chiarito che Matrix 5 rientra nei piani futuri ma non arriverà al cinema tanto preso.

Il quinto capitolo della saga sarà scritto e diretto da Drew Goddard, ma al momento non sono stati diffusi dettagli nè sulla trama del film né sui personaggi che saranno coinvolti. Non è quindi stato confermato se il nuovo capitolo vedrà il ritorno di alcuni protagonisti storici della saga, tra cui Keanu Reeves nei panni di Neo, Carrie-Anne Moss come Trinity o Laurence Fishburne nel ruolo di Morpheus.

Il film seguirà gli eventi di Matrix Resurrections, quarto capitolo del franchise diretto da Lana Wachowski arrivato nelle sale nel 2021, ma non sono ancora disponibili informazioni sulla direzione narrativa scelta per il futuro della storia.

Quando uscirà Matrix 5?

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in una scena

Attualmente non esiste una data ufficiale di uscita per il quinto film della saga. Le informazioni condivise da Warner Bros. Discovery indicano soltanto che il film dovrebbe arrivare dopo il 2027, anno già ricco per lo studio con numerosi titoli programmati.

Tra i progetti previsti per quel periodo figurano infatti nuovi capitoli di importanti franchise, tra cui Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, il sequel di Minecraft e Man of Tomorrow, il nuovo film dedicato a Superman.

Per Matrix, quindi, il ritorno sul grande schermo sembra ormai confermato, ma restano ancora da chiarire gli elementi più importanti. Dopo la trilogia originale composta da Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, la saga è tornata nel 2021 con Matrix Resurrections. Ora Warner Bros. punta a espandere nuovamente questo universo con un quinto capitolo che potrebbe aprire una nuova fase per il franchise.