Spider-Man: Brand New Day, il fidanzato di MJ non è quell'odiatissimo personaggio dei fumetti

Il misterioso nuovo compagno di MJ aveva scatenato subito le teorie dei fan, ma Eman Esfandi ha deciso di mettere fine alle speculazioni sul suo personaggio.

Spider-Man: Brand New Day ha rimescolato ancora una volta le carte nella vita di Peter Parker, lasciando dietro di sé più domande che risposte. E tra queste, una in particolare ha fatto impazzire i fan: chi è il nuovo fidanzato di MJ, interpretato da Eman Esfandi?

Un dettaglio all'apparenza insignificante - il ragazzo si vede solo per pochi minuti - è bastato a trasformare il personaggio in un vero e proprio caso online, al punto da costringere lo stesso attore a intervenire per mettere ordine tra le speculazioni.

Il fidanzato di MJ in Spider-Man: Brand New Day non è il Paul dei fumetti

MJ e Peter in una scena di Spider-Man: Brand New Day

Nell'ultimo capitolo dedicato all'amichevole Spider-Man di quartiere, ancora una volta interpretato da Tom Holland, il personaggio di Esfandi non viene mai chiamato per nome e nei titoli di coda è indicato semplicemente come "il fidanzato di MJ". A gettare benzina sul fuoco ci hanno pensato però i sottotitoli, dove il personaggio compare con il nome Paul. Ma quindi si tratta proprio di lui?

Per molti fan è stato immediato, infatti, il collegamento con Paul Rabin, figura piuttosto controversa dei fumetti di Spider-Man e tra le più discusse degli ultimi anni.

A spegnere l'entusiasmo (o l'allarme, a seconda dei punti di vista) ci ha pensato direttamente l'attore. Su X, Esfandi ha tagliato corto con una frase che non lascia spazio a interpretazioni: "Non sono, non sono mai stato e non sarò mai 'Paul'".

Con tono ironico ha poi ringraziato chi, online, aveva già giurato che non avrebbe mai accettato un ruolo del genere, chiudendo il messaggio con un inaspettato "May the Force be with you", in omaggio a un altro grande franchise.

La spiegazione più probabile? Un semplice errore nei sottotitoli oppure un residuo di una vecchia versione della sceneggiatura di Spider-Man: Brand New Day. In ogni caso, almeno per ora, il famigerato e odiato Paul non sembra destinato a mettere piede nell'MCU.

Perché Paul è così odiato dai fan di Spider-Man

Tom Holland è ancora una volta Peter Parker

La reazione così accesa del pubblico non è casuale. Il personaggio di Paul è infatti legato a una delle fasi più controverse della storia più recente dell'Arrampicamuri.

Tutto affonda le radici in One More Day, la saga in cui Peter Parker e Mary Jane accettano un patto con Mephisto per salvare zia May, pagando però il prezzo più alto: la cancellazione del loro matrimonio. Anni dopo, MJ finisce per incontrare Paul e, durante una lunga permanenza in una realtà alternativa, i due costruiscono una vita insieme, arrivando anche a formare una famiglia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Una svolta narrativa che ha diviso profondamente i fan, soprattutto perché ha contribuito a separare ancora una volta Peter e MJ. E, a ben vedere, parte dell'ostilità nei confronti di Paul dipende più dal ruolo che gli è stato assegnato che dal personaggio in sé: probabilmente chiunque fosse stato messo al centro di una storia capace di allontanare Peter da Mary Jane avrebbe attirato reazioni altrettanto dure.

Nel tempo Paul ha anche trovato qualche sostenitore, ma la sua reputazione è rimasta, per usare un eufemismo, piuttosto complicata.

Nei fumetti il personaggio ha persino incontrato la morte per mano di Torment, anche se - si sa - nel mondo Marvel le morti non sono mai davvero definitive. Per il momento, comunque, oltre che sullo schermo la sua storia sembra essersi chiusa anche sulla pagina.