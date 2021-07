Space Jam - New Legends batte Black Widow al box office USA, crollano gli incassi del cinecomic Marvel

Space Jam - New Legends debutta al box office USA superando gli incassi di Black Widow, in forte calo dopo che il film è stato reso disponibile in streaming su Disney+.

Space Jam: A New Legacy, un'immagine promozionale del sequel

Alimentato dalla nostalgia dei fan e dall'apparizione della star LeBron James, Space Jam - New Legends conquista la vetta del box office USA spodestando Black Widow, che segna un calo del 67% negli incassi cinematografici. Space Jam - New Legends, uscito in contemporanea su HBO Max, apre incassando 31,6 milioni di dollari da 3.965 sale, con una media per sala di 7.982 dollari e torna a far sognare i fan dell'NBA con un nuovo folle incontro tra i campioni di basket e i Looney Toones. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini.

Dopo un debutto da 80 milioni di dollari, prima battuta d'arresto nelle sale cinematografiche per Black Widow, che incrementa i suoi incassi di 26,2 milioni arrivando a 132 milioni in patria. Cifra assai ragguardevole, soprattutto di questi tempi, ma vedere un film Marvel spodestato dalla vetta del botteghino dopo solo una settimana fa una certa impressione.

Apre in terza posizione l'horror Escape Room 2: Gioco mortale, sequel di Escape Room. La pellicola targata Sony raccoglie 8.8 milioni in 2.815 sale nei primi tre giorni di programmazione segnando una media per sala di 3.126 dollari.

In quarta posizione scende Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che incassa altri 7,6 milioni arrivando a un totale di 154,8 milioni. Il ritorno di Vin Diesel e della sua "famiglia" cinematografica che comprende Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster e tante altre star vecchie continua a intrigare il grande pubblico, come sottolinea anche la nostra recensione di Fast & Furious 9.

Al quinto posto troviamo il film d'animazione Baby Boss 2 - Affari di famiglia, diretto da Tom McGrath, che incassa altri 4,7 milioni per un totale di 44,6 milioni di dollari. Nel sequel di Baby Boss, commedia campione d'incassi di DreamWorks Animation nominata agli Oscar, i fratelli Templeton - Tim (James Marsden) e il suo fratello minore Baby Boss Ted (Alec Baldwin) - sono diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo baby boss dall'approccio innovativo e dall'atteggiamento positivo li riunirà e sarà d'ispirazione per un nuovo affare di famiglia.