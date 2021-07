Scarlett Johansson: "Gli sceneggiatori maschi avevano ideato un costume ridicolo per Black Widow"

Black Widow ha rischiato di indossare un costume ridicolo in Captain America: The Winter Soldier per colpa degli sceneggiatori maschi, ricorda Scarlett Johansson.

Già in precedenza Scarlett Johnasson ha denunciato il sessismo subito dal suo personaggio agli esordi nel Marvel Universe. Adesso l'attrice sarebbe entrata nei dettagli ricordando il ridicolo costume che gli sceneggiatori maschi avevano pensato per Natasha Romanoff in Captain America: The Winter Soldier.

Captain America: The Winter Soldier - Scarlett Johansson e Chris Evans insieme

A partire da The Avengers, il look di Black Widow è diventato sempre più comodo e pratico e quando Captain America: The Winter Soldier è arrivato nelle sale, a Natasha è stato permesso di sfoggiare abiti più sportivi. Ciò includeva una giacca di pelle marrone su una canotta e pantaloni neri, oltre a una tuta più adatta al movimento. Tuttavia, questo non era il piano a cui avevano pensato gli sceneggiatori Marvel in origine.

Scarlett Johansson ha rivelato a Fatherly che in un primo tempo gli sceneggiatori volevano che Natasha entrasse nell'auto sportiva indossando un completino da tennis e una parrucca bionda. L'idea, venuta ai maschi del team di scrittura, è stata cassata:

"Quando stavamo girando Captain America: The Winter Soldier - questa è una cosa davvero divertente - il mio look è fantastico e pratico. Prima arriva con questa bellissima macchina e fa salire Cap, ma inizialmente nel copione era come se arrivasse con il suo completino da tennis, con una parrucca bionda. Quest'idea è stata bocciata molto rapidamente. Lavori con molti scrittori maschi, ma le cose stavano cambiando. Devi essere parte del cambiamento. Anche il pubblico lo chiede, c'è un cambiamento culturale che alimenta tutto in una direzione più progressista. È in corso un processo".

Scarlett Johansson: "All'inizio Black Widow è stata sessualizzata e trattata da schifo"

Qui trovate la recensione di Black Widow, attualmente nei cinema e da oggi disponibile su Disney+ Vip Access. Parlando dei retroscena del suo personaggio, Scarlett Johansson ha spiegato che inizialmente Marvel voleva che Black Widow fosse "una mutaforma", ma anche se fosse stato così, un completo da tennis sarebbe stato alquanto bizzarro. Per fortuna il personaggio è andato in una direzione diversa.