Space Jam - New Legends in 4K UHD, la recensione: un video pazzesco per un film folle e ipercolorato

Space Jam - New Legends: LeBron James in una sequenza

Nel lontano 1996 l'iconico Space Jam, con protagonista la leggenda Michael Jordan, divenne ben presto un cult amatissimo dai fans. A 25 anni di distanza i Looney Tunes scendono ancora una volta in campo per una partita intergalattica, stavolta guidati dal campione NBA e icona globale LeBron "King" James. Un film sul quale sono piombati i giudizi più disparati. Quello che è certo, al di là della qualità artistica o del grado di soddisfazione dei fans, è che come vedremo nella recensione di Space Jam - New Legends in 4K UHD, il film diretto da Malcom D. Lee è altamente spettacolare e vederlo nel miglior formato video rappresenta un'esperienza davvero notevole.

Space Jam - New Legends: LeBron James durante una scena del film

Il video 4K è impressionante per incisività del dettaglio e brillantezza cromatica

Grazie a Warner Bros. Entertainment Italia, infatti, abbiamo potuto vedere Space Jam - New Legends nello splendore del 4K UHD e alla fine si può dire solamente una cosa: impressionante. L'ipercolorato e folle mondo in cui si imbattono i protagonisti, soprattutto nella parte cartoon ma non solo, offre un'immagine strepitosa per dettaglio, vivacità e compattezza. Anche perché il quadro riesce a giostrare con grande fluidità tra l'azione dal vivo, la CGI e gli inserti animati tradizionali, cosa affatto facile visto il caos che regna spesso sullo schermo. La definizione è strepitosa e mette in mostra mille particolari anche nelle scene più frenetiche e confuse, i contorni delle figure sono sempre netti e taglienti, la saturazione dei colori è eccellente e l'utilizzo dell'HDR non fa altro che esaltare al massimo il croma per brillantezza e intensità.

LeBron James: l'erede di Michael Jordan?

E per vedere come funziona bene il mix, basta guardare le immagini dei titoli di testa con i veri giocatori di basket potenziati da vari effetti. Tutto esplosivo ma allo stesso tempo mai forzato. Un design visivo così sovraccarico e dal massiccio impiego di CGI era davvero difficile da gestire, ebbene il 4K UHD della Warner ci riesce in modo mirabile. Naturalmente il blu-ray è a un livello decisamente inferiore, pur toccando ottimi livelli per il formato. Ma dettaglio e croma sono fisiologicamente meno impressionanti del 4K, affiora anche qualche leggero banding ma sia chiaro che per lo standard siamo anche qui su livelli di eccellenza.

Space Jam - New Legends, la recensione: ci sappiamo ancora divertire?

Audio italiano di buon livello, ma l'esplosivo Atmos inglese è su un altro pianeta

Damian Lillard in versione Goon

Sul fronte audio c'è un rammarico abbastanza frequente in questi casi. Purtroppo per la traccia italiana dobbiamo accontentarci di un Dolby digital 5.1 che per quanto buono e coinvolgente, è davvero molto distante dall'esplosivo Dolby Atmos inglese. L'ascolto in italiano risulta comunque avvincente grazie a una buona spazialità, a un costante lavoro dell'asse posteriore, a panning suggestivi e a bassi soddisfacenti. Ma in originale c'è un'energia davvero diversa e l'impatto complessivo ha un altro spessore per potenza e cura del microdettaglio. Qui si viene letteralmente circondati da tutto il caos sonoro che accompagna le immagini, anche perché subentra in modo egregio l'altezza e tutto il potenziale del sound design viene ampiamente sfruttato. Notevole anche l'impatto della colonna sonora.

Gli extra: quasi 40 minuti tra dietro le quinte e scene eliminate

Space Jam: A New Legacy, un'immagine promozionale del sequel

Discreti gli extra, che troviamo sul disco blu-ray. Troviamo un buon dietro le quinte con una simpatica suddivisione in quattro quarti proprio come una partita di basket. Troviamo infatti First Quarter: Game On (7 minuti e mezzo), Second Quarter: Teamwork (8'), Third Quarter: Out of This World (8') e Fourth Quarter: The Looniest (7'). In queste featurette ci sono molti filmati della lavorazione sul set, poi gli effetti visivi nelle varie fasi di completamento, apprfondimenti sulla post produzione e altri temi, con gli interventi del regista Malcolm D. Lee, del produttore Ryan Coogler, del supervisore VFX Grady Coffer, del capo del dipartimento trucco Howard Berger, del produttore Maverick Carter, del supervisore musicale Kier Lehman e di diversi membri del cast (LeBron James, Sonequa Martin-Green e Anthony Davis). A completare il reparto cinque scene eliminate (7' e mezzo in tutto) alcune presentate con effetti visivi incompleti o in forma di storyboard.