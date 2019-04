Shazam!: è magia, primo al box office americano con 53,4 milioni

Shazam!: Zachary Levi durante una scena del comic-movie

Warner Bros. e New Line celebrano il successo di Shazam!, primo al box office americano con 53,4 milioni. Il debutto del cinecomic è una boccata di ossigeno per DC Comics; apprezzato da critica e ora anche dal pubblico, il divertente fantasy per famiglie incassa 53,4 milioni da 4.217 sale, con una media per sala di 12.675 dollari. A livello internazionale la pellicola incassa 102 milioni segnando un incasso globale di 158,7 milioni. Shazam! è la più bassa apertura per un film DCEU, ma è anche un film a budget molto più ridotto rispetto ad Aquaman e Justice League, per farsi un'idea più chiara potete leggere la nostra recensione di Shazam!.

Buon debutto per l'atteso Pet Sematary, nuovo adattamento del classico di Stephen King, che apre in seconda posizione incassando 25 milioni di dollari da 3.585 sale, con una media per sala di 6.974 dollari. A questi incassi vanno aggiunti altri 17,3 milioni di incassi internazionali per un totale di 42,3 milioni, il tutto a fronte di un budget di 21 milioni di dollari. Pet Sematary diventa così la seconda apertura di sempre per un film basato su un'opera di Stephen King. In attesa dell'uscita italiana facciamo il punto su Pet Sematary con il nostro approfondimento.

Il fantasy Walt Disney Pictures Dumbo perde due posizioni e si piazza al terzo posto con 18,2 milioni di incasso. Finora il film di Tim Burton ha raccolto 76,2 milioni negli USA e altri 137,5 nel resto del mondo per un totale di 213,77 milioni. Come potete leggere nella nostra recensione di Dumbo, nel remake del cartoon troviamo le star Danny DeVito, Colin Farrell, Nico Parker, Finley Hobbins, Michael Keaton ed Eva Green.

Quarta posizione per l'horror Noi, in classifica da tre settimane. Dopo l'apertura record, il film di Jordan Peele incassa altri 13,8 milioni per un totale di 152,3 milioni negli USA. Lupita Nyong'o interpreta Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke) e i due figli per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Dopo un'intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, i Tyler,Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l'oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano. Qui trovate la nostra recensione di Noi.

Captain Marvel è ora quinto. Il ventunesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe incassa altri 12,6 milioni di euro che lo portano a superare i 374 milioni (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel).

