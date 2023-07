Shazam! Furia degli dei: il vero superpotere è Zachary Levi

Perché adoriamo Shazam? Semplice: per il carisma di Zachary Levi, capace di dare al personaggio DC una sfumatura tanto divertente quanto umana. Come dimostra in Shazam! Furia degli dei, arrivato in streaming su Infinity+.

Sorriso infallibile e sguardo da guascone. Senza di lui - e speriamo che James Gunn lo confermi - il DC Universe non sarebbe la stessa cosa. Di più, senza di lui, la saga di Shazam! non avrebbe lo stesso appeal. Perché? Perché non c'è dubbio: Zachary Levi fa la differenza, in tutti i sensi. Un endorsement, il nostro, che arriva proprio mentre l'ex regista de I Guardiani della Galassia, ora co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios, sta poco a poco rimpastando il franchise. James Gunn, infatti, è stato chiaro: si riparte da zero, ma ci sarà spazio e tempo per quei personaggi che hanno ancora qualcosa da dire.

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Tra loro, non può mancare il Campione, The Champ, personaggio dei fumetti creato da C.C. Beck e da Bill Parker nel lontano 1939. Ben presto divenuto uno dei comics più venduti negli anni Quaranta, capace addirittura di battere la concorrenza di Superman e Batman. Come si dice, tanta roba. Talmente tanta che la Warner Bros., in piena epoca di cinecomic, ha puntato forte sul personaggio, affidando la regia a David F. Sandberg e scegliendo Zachary Levi come protagonista assoluto, preferendolo agli altri possibili candidati: John Cena, Derek Theler, Billy Magnussen. Una scelta vincente, in quanto Levi, tra fisico e talento, non ha disatteso le aspettative. Prima Shazam!, il capitolo iniziale uscito nel 2019, e poi Shazam! Furia degli dei che, dopo il passaggio in sala, trovate in streaming su Infinity+.

Da Chuck a Shazam!

Gwendoline Yeo minaccia Zachary Levi nell'episodio Chuck vs. The Sizzling Shrimp

Una presenza talmente forte, tanto che potremmo considerare Zachary Levi come il vero (e reale) superpotere di Shazam. Come il giovane Billy Batson (interpretato da Asher Angel), divenuto eroe per caso, trasformandosi nel potente Shazam ogni volta che lo invoca, tra fulmini e saette, anche Zachary Levi è divenuto attore quasi per caso. Sarà il suo arrivo in California, assieme alla sua famiglia, ad avviarlo verso il palcoscenico. Qualche produzione locale (è stato addirittura Gesù in uno spettacolo teatrale!), e poi il debutto in un piccolo film per la tv, Big Shot: Confessions of a Campus Bookie.

Shazam!: Zachary Levi sul set

Zachary Levi si fa notare da Hollywood: è bravo, è simpatico, sa ballare, sa cantare. Ha la silhouette per fare tutto, e per farlo bene. I piccoli ruoli diventano via via sempre più grandi, diventa (anche) produttore e, finalmente, ottiene il ruolo che lo farà "svoltare". Quale? Presta il volto per il personaggio di Chuck Bartowski nella serie NBC Chuck. L'agenda per Levi si farà sempre più fitta, ma lui resta essenzialmente sé stesso, senza rinnegare mai la passione per il mondo dell'intrattenimento, per la cultura pop e per l'ideologia nerd. Tanto che fonda la sua compagnia, un manifesto di genere, ossia The Nerd Machine.

Shazam! La furia degli dei, la recensione: Il sequel DC conferma la leggerezza del primo capitolo

Zachary Levi, un eroe della cultura nerd

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Cos'è The Nerd Machine? Una sorta di community per portare il verbo nerd nel mondo, partecipando a campagne web nonché al San Diego Comic-Con. La comunità si ingrandisce (ospitando nomi come Kevin Smith, Stan Lee, Nina Dobrev), e Zachary Levi diventa una sorta di ambasciatore della pop-culture nel mondo. Del resto, lo aveva detto lo stesso attore a Movieplayer nel 2019, durante il press tour di Shazam!: "Per molto tempo essere nerd aveva uno strano significato, ma oggi per me nerd significa avere delle passioni. Le persone che mi colpiscono hanno grande empatia, conoscono un sacco di cose e usano la loro conoscenza cambiare il mondo in meglio". Parole di un vero e proprio supereroe, che prima di diventare uno dei volti più amati del DC Extended Universe, ha trovato il tempo per debuttare a Broadway con il musical First Date, replicando nel 2016 con un altro musical, ossia She Loves Me.

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

L'anno speciale, per Levi e per il mondo dei cinecomic sarà il 2018: la produzione di Shazam! entra nel vivo, e l'attore inizia a mettere su massa muscolare per far sì che il mitico costume - costruito in sedici settimane - risaltasse sul grande schermo. Un allenamento estenuante, scandito dalla palestra e da una spropositata quantità di calorie. Nonostante la fatica (e i carboidrati), il Capitan Marvel della DC sembra fatto apposta per lui, e per il suo spirito da Peter Pan: Zachary Levi ha attinto al suo enorme bagaglio di appassionato dei fumetti, diventando non solo uno dei characters più amati e più riusciti (rivedete in streaming Shazam! Furia degli Dei, i tempi comici sono la cosa migliore del film), ma anche la definitiva rivincita dell'orgoglio nerd. Se non è un super potere questo...