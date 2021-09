Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci anelli: svelata la data di uscita su Disney+

Per tutti gli abbonati Disney+ che non sono riusciti ad andare al cinema, il nuovo film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci anelli arriverà presto sulla piattaforma, la data di uscita è il 12 novembre, in occasione del Disney+ Day.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in un'immagine del film

Questa data è stata scelta appositamente da Disney per collocare Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli fuori dai 45 giorni canonici di esclusiva per le sale, collocandolo in un giorno molto speciale per la piattaforma. Come già successo per Black Widow o Crudelia, il film però potrebbe a breve già essere disponibile per l'acquisto o il noleggio prima che gli abbonati Disney+ possano usufruire liberamente della visione.

Qui trovate la nostra recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci anelli. L'uscita in streaming del film coinciderà anche con la celebrazione del Disney+ Day, organizzata in occasione del secondo anno di vita della piattaforma streaming. Insieme al cinecomic, infatti, sarà disponibile per la prima volta in streaming anche Jungle Cruise, con Dwayne Johnson e Emily Blunt, oltre a nuovi cortometraggi e speciali.

Il CEO di Disney, Bob Chapek, ha parlato di questo evento speciale come un momento da regalare a tutti gli abbonati del mondo:

_ "Il Disney+ Day inaugurale sarà una celebrazione su larga scala per tutti i nostri abbonati. Questo giorno di festa dà vita alla nostra missione di intrattenere, informare e ispirare i fan e le famiglie di tutto il mondo, attraverso il potere di una narrazione senza precedenti e diventerà un evento annuale che sarà amplificato nelle nostre attività globali"_.