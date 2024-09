Shang-Chi, brutte notizie per i fan che aspettavano il sequel dei Marvel Studios

Gli ultimi sviluppi in casa Marvel non lasciano presagire nulla di buono per quanto riguarda il ritorno del supereroe di Simu Liu

Nella giornata di ieri è giunta la notizia che i Marvel Studios avrebbero finalmente trovato un regista per Spider-Man 4 in Destin Daniel Cretton, stimato regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Una decisione che è stata accolta con grande favore dai fan, soprattutto dopo che nomi vociferati come Drew Goddard e Adam Wingard non avevano ispirato tanta fiducia nei piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per un film che potrebbe essere o meno un'altra epopea multiversale.

Tuttavia, quella che è un'ottima notizia per Spider-Man 4 si è rivelata anche una pessima notizia per un altro sequel, quello proprio di Shang-Chi, che ancora non è stato ufficialmente annunciato dalla Marvel ma di cui si vocifera sia in sviluppo da anni.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Simi Liu in una scena

Secondo Variety, "Cretton stava anche sviluppando il sequel di 'Shang-Chi', ma una fonte vicina alla produzione ha affermato che 'Spider-Man 4' è attualmente la priorità per lo studio". Di conseguenza, il film è stato accantonato e non uscirà più prima dei prossimi film sugli Avengers. Questo suggerisce anche che i Marvel Studios non cercheranno un altro regista per Shang-Chi 2 e non lo faranno senza Cretton (che ha sviluppato per loro anche Wonder Man, serie in arrivo su Disney+).

Quando in precedenza Cretton era legato alla regia di Avengers: The Kang Dynasty, sembrava che avrebbe potuto occuparsi di Shang-Chi and the Wreckage of Time (il titolo del sequel rivelato da una nota sui diritti d'autore nel 2022) come diretta conseguenza di quel progetto corale. Questo quando nei piani della Marvel i Dieci Anelli sarebbero stati quasi certamente legati a Kang, e con quel cattivo ora messo da parte in favore del Dottor Destino di Robert Downey Jr. immaginiamo che il sequel di Shang-Chi sarà sviluppato da zero per la prossima saga del MCU.

Molto poco è stato rivelato, inoltre, su Spider-Man 4 e, nonostante mesi di indiscrezioni che vanno da un team-up con Daredevil a Sydney Sweeney nei panni di Black Cat, gli addetti ai lavori hanno avuto poche nuove informazioni da condividere. Sembra però che le riprese dovrebbero prendere il via all'inizio del 2025, collocando probabilmente Spider-Man 4 nello slot vacante della Saga del Multiverso, il 24 luglio 2026.