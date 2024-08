Shang-Chi 2, Simu Liu vuole assolutamente il ritorno di questa star nel sequel Marvel

La star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Simu Liu, spera che un volto familiare del primo film torni per il prossimo sequel.

Durante il Fan Expo Canada, L'attore ha partecipato a una tavola rotonda con i giornalisti e nel corso della discussione ha parlato della sua speranza che Michelle Yeoh possa tornare per Shang-Chi 2.

Probabilmente mancano ancora anni al ritorno di Ta-Lo nel MCU, ma questo non impedirà a un potenziale Vendicatore di avanzare tale richiesta in anticipo. Dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, la Yeoh ha vinto un Oscar, quindi il suo cachet è sicuramente aumentato. In ogni caso, sarà interessante vedere cosa si troverà davanti la prossima volta che apparirà nel MCU.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Michelle Yeoh in una scena

"Quando abbiamo condiviso le nostre scene insieme e ho avuto l'opportunità di combattere contro di lei, è stato più che altro una sorta di danza. Prima di tutto, ero molto nervoso e, in secondo luogo, lei è così minuta e aggraziata, e io mi sono sentito come un grosso pezzo di carne goffo che fluttuava in giro", ha scherzato Liu.

Shang-Chi 2, Simu Liu spiega perché Marvel sta aspettando così tanto per il sequel

L'attore ha proseguito: "Ha funzionato per la scena, giusto? Lei sta cercando di insegnarmi a trovare l'armonia con il mio corpo, ed è molto orientata al Tai Chi. Quindi è molto fluido, lei ti guida e io inciampo. Non ho dovuto fare molto per entrare nel personaggio e lei è fantastica. È la persona migliore con cui uscire a divertirsi".

Shang-Chi 2 è un argomento su cui Simu Liu verrà continuamente interrogato fino all'annuncio ufficiale del progetto. In una precedente ospitata da Jimmy Fallon, l'attore della Marvel aveva dovuto parlare nuovamente del sequel. Pur non potendo divulgare i dettagli, Liu ha spiegato che la Marvel sta lavorando sodo su ciò che sta progettando per il suo personaggio. È chiaro che c'è qualcosa che bolle dietro le quinte, ma i Marvel Studios non sono ancora pronti a parlarne. I fan hanno teorizzato che Shang-Chi 2 potrebbe inserirsi tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars nella timeline delle uscite in sala.