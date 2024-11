Shang-Chi: Simu Liu si schiera dalla parte dei fan che chiedono a gran voce un sequel

Nonostante sia uscito nelle sale poco dopo l'emergenza Covid, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha comunque incassato ben 432,2 milioni di dollari nel 2021. A tre anni di distanza i fan aspettano ancora di rivedere Shang-Chi in azione in un sequel.

Secondo alcuni rumor, il personaggio avrebbe dovuto essere al centro della nuova Saga del Multiverso, ma dopo le accuse di violenza mosse all'interprete di Kang, i piani della Marvel sono cambiati. Il cattivo di Majors non sarà più il villain principale del prossimo film sugli Avengers e di conseguenza anche i piani che riguardavano Shang-Chi sono stati modificati.

Avengers: The Kang Dynasty, lo Shang-Chi di Simu Liu sarebbe stato uno dei protagonisti principali del film

L'auspicato ritorno di Shang-Chi

Ora si dice che l'eroe di Simu Liu sarà un personaggio centrale in Avengers: Doomsday ma, a causa del recente cambio di regista, il film sugli Avengers uscirà non prima del 2026, il che significa che il sequel di Shang-Chi dovrà aspettare almeno fino al 2028/2029.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

Oggi l'attore è stato al centro delle attenzioni dei fan sui social dopo aver messo "mi piace" a un commento di un fan che esprimeva frustrazione per la mancanza di un sequel del cinecomic. La frustrazione dell'attore e dei suoi seguaci è già stata manifestata da entrambi in occasioni precedenti, e non è sorprendente pensare che l'attore si sia stufato di essere messo da parte così a lungo.

"Oh amico, non lo so ad essere onesti", ha detto Liu all'inizio di quest'anno dopo che gli è stato chiesto quando Shang-Chi farà probabilmente il suo ritorno nel MCU. "Queste cose sono al di sopra delle mie possibilità. Voglio solo continuare a esserne un fan. Sai, quando mi chiamano per dirmi: 'Ehi, questo è il tuo ruolo e questo è il luogo in cui ti presenterai'. In genere è questo che tende a succedere".

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu, Awkwafina e Meng'er Zhang in una scena del film

"Abbiamo molte idee, e alcune di queste idee sono state piantate come domande alla fine del nostro primo film. Ci sono cose che potenzialmente vogliamo esplorare in futuro. Tutto cambia così spesso, quindi è difficile dire quante di queste idee arriveranno effettivamente al traguardo, ma ce ne sono molte".