Scream 6 primo al box office USA, miglior debutto per il franchise horror

Debutto col botto per Scream 6. Con 44,5 milioni incassati al box office americano da 3.675 sale, e con una media per sala di 12.108 dollari, il film horror segna il miglior debutto per il franchise. Secondo i dati diffusi da Comscore, Scream 6 ha superato perfino Scream 3, precedente miglior incasso nel 2000. Il tutto a fronte di un budget di 35 milioni. Come svela la recensione di Scream 6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione dall'infausta cittadina di Woodsboro a New York.

Scream 6 contiene scene post-credits?

Creed 3: Tessa Thompson è Bianca e Michael B. Jordan è Adonis Creed

Il sequel di Scream batte Creed III di Michael B. Jordan, che incassa altri 27,2 milioni di dollari durante la sua seconda settimana nelle sale. Il film ha superato la soglia dei 100 milioni di dollari a livello nazionale dopo un ottimo weekend di apertura ed è sulla buona strada per superare sia l'originale Creed che Creed II, che hanno incassato rispettivamente 109 milioni e 115 milioni. Come rivela la recensione di Creed 3, Adonis Creed torna al centro dell'attenzione. Stavolta sarà costretto ad affrontare sul ring una minaccia che proviene dal suo passato.

Creed 3, Michael B. Jordan ritrova la giornalista che lo bullizzava a scuola: "Io ero quello noioso, giusto?"

Debutta in terza posizione la misteriosa pellicola fantascientifica interpretata da Adam Driver, 65: Fuga Dalla Terra. Il film incassa 12,3 milioni nel weekend di apertura. Visto che il budget si aggira sui 45 milioni, ha ancora molta strada da fare per recuperare il suo costo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania scivola in quarta posizione e incassa altri 7 milioni che lo portano a unsoffio dal supeerare la soglia dei 200 milioni in patria. L'incasso è comunque assicurato per Marvel anche se Ant-Man 3 finora si è garantito le peggiori recensioni per un film dell'MCU. Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU.

Ant-Man 3, lo sceneggiatore respinge le critiche dei fan su MODOK : "Quei figli di p*a hanno torto"

Quinto posto per Cocainorso. Il folle thriller diretto da Elizabeth Banks incassa altri 6,2 milioni di dollari e raggiunge incasso totale di 51,6 milioni. Ispirato alla storia vera dell'incidente aereo del 1985 in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa feroce dark comedy vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue.