Cocainorso: la storia vera che ha ispirato il film di Elizabeth Banks

Cocainorso, la nuova pellicola di Elizabeth Banks appena uscita nei cinema statunitensi, che arriverà in Italia il prossimo 13 aprile, è ispirata a una storia vera semplicemente incredibile che narra le vicende di un orso realmente esistito soprannominato Pablo Eskobear.

Il film della Banks, sceneggiato da Jimmy Warden, è tratto proprio dalla scoperta di un orso trovato morto nella foresta nazionale di Chattahoochee, in Georgia. Nel 1985, un aereo che trasportava la famigerata sostanza dalla Columbia perse ben 40 chili di cocaina in un incidente sopra la suddetta foresta.

La coca fu successivamente divorata da Pablo Eskobear, l'orso che le autorità trovarono morto vicino alla droga: la sua causa di morte è considerata come una delle più grandi overdosi della storia. Per quanto concerne la violenza presente nel film, ovviamente, ogni sequenza relativa alla presunta furia omicida dell'orso è completamente inventata.

"La cocaina è stata apparentemente persa da un aereo pilotato da Andrew Thornton, un trafficante di droga condannato a morte l'11 settembre a Knoxville, Tennessee", si legge nel rapporto della United Press International. "Secondo le forze dell'ordine l'orso è stato trovato nel nord della Georgia, circondato da oltre 40 contenitori di plastica aperti contenenti tracce di cocaina".

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), la vincitrice dell'Emmy Margo Martindale (The Americans), il vincitore dell'Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida) e il nuovo arrivato Scott Seiss.