Scream 6 contiene scene post-credits?

Scream 6 sarà disponibile da oggi nei cinema italiani in 320 sale, ma cresce la curiosità sulla presenza di possibili scene post-credits alla maniera di Marvel.

Proprio come altre serie horror di lunga data, finora i capitoli della saga di Scream sono stati mantenuti rigorosamente separati, seppur uniti da una trama orizzontale che ripropone gli stessi personaggi film dopo filmi film.

Scream VI: Jenna Ortega e Melsisa Barrera in una foto

Finora non sono mai esistite scene dopo i titoli di coda nel franchise, quindi risulta una sorpresa la presenza di una scena dopo i tioli di coda in Scream VI. c'è sempre una prima volta nella saga.

La scena incriminata, il cui contenuto non viene svelato da Diigital Spy, arriva proprio alla fine dei titoli di coda ed è più una gag che un teaser in stile MCU che anticipa il futuro. Digital Spy anticipa solo che si tratta di una delle battute più divertenti del nuovo film, quindi vale la pena restare fino alla fine dei titoli.

Come anticipa la recensione di Scream 6, il film vede Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Chad (Mason Gooding) e Mindy (Jasmin Savoy Brown) che si sono trasferiti a New York City nella speranza di lasciarsi alle spalle gli eventi traumatici di Woodsboro. Non sorprende che Ghostface li scovi anche nella Grande Mela, costringendoli a lottare ancora una volta per la sopravvivenza con l'aiuto di Gale (Courteney Cox) e Kirby (Hayden Panettiere).