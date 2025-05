Scream 7: nuovi dettagli sulla trama e sul ritorno di Sidney Prescott

Scream 7, atteso per il prossimo anno con distribuzione a cura di Paramount Pictures, vedrà il ritorno di Neve Campbell nel ruolo iconico di Sidney Prescott. Il film sarà diretto da Kevin Williamson, già autore e creatore del franchise.

Guy Busick anticipa dettagli su trama e ritorno di Sidney

Durante una recente intervista con ComicBook, lo sceneggiatore Guy Busick ha condiviso alcuni indizi sul settimo capitolo della saga slasher, lasciando intendere che Sidney avrà un ruolo centrale nella storia.

Scream VI: una scena

"Non posso rivelare troppo, ma c'è una ragione precisa e significativa per cui questo doveva essere un film su Sidney", ha detto Busick. "Ogni capitolo di Scream si interroga su ciò che sta accadendo nel mondo del cinema e in particolare nel genere horror. Stavolta non è diverso".

Busick ha spiegato di aver ideato la nuova trama insieme a James Vanderbilt, co-sceneggiatore dei precedenti due film, e di aver sottoposto la proposta sia a Neve Campbell che a Kevin Williamson, ottenendo subito un riscontro positivo.

"Quando abbiamo spiegato a Neve perché Sidney dovesse tornare, ha subito compreso. Kevin ha reagito allo stesso modo, e anche lo studio ha approvato la direzione che stiamo prendendo".

Busick ha anche confermato che il film non sarà ambientato a New York, ma non ha svelato la nuova location. Quanto al periodo temporale, ha lasciato intendere che gli eventi si svolgeranno "almeno due anni dopo" quelli raccontati in Scream VI. "Non voglio rovinare nulla, ma nella mia testa è passato un po' di tempo. Più di due anni, sicuramente", ha dichiarato.

Neve Campbell tenta di proteggersi dall'ennesimo killer mascherato in Scream 4

Nel cast, oltre a Neve Campbell, torneranno anche Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers, Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin) e altre presenze familiari. Anche David Arquette, nonostante il destino del suo personaggio, si dice che sia legato al progetto. Scream 7 uscirà nelle sale statunitensi il 27 febbraio 2027.