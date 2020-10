Roma 2020: Ammonite, Small Axe e Francesco Totti nel programma

Annunciato il programma completo della Festa del Cinema di Roma 2020, che annovera quest'anno una forte presenza inglese capitanata dall'atteso Ammonite e dalla serie di film di Steve McQueen, Small Axe, ma ci sarà spazio anche per le celebrazioni di Francesco Totti con l'anteprima di Mi chiamo Francesco Totti.

Supernova: Stanley Tucci e Colin Firth in una scena del film

La quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020. Quest'anno la Festa verrà organizzata seguendo i rigidi protocolli dovuti all'emergenza sanitaria, ma non mancheranno lo spettacolo e il glamour a partire dal film di apertura, la pellicola Pixar Soul, con il premio alla carriera assegnato al regista Pete Docter.

L'altro premio alla carriera andrà al regista inglese Steve McQueen, che presenterà al festival tre dei cinque film della serie Small Axe, Mangrove, Lovers Rock e Red, White and Blue.

In quota british nella selezione ufficiale anche il period dramma lesbico Ammonite, con Kate Winslet e Saoirse Ronan, e lo straziante Supernova, altra pellicola omosex con Stanley Tucci e Colin Firth.

Tra i titoli più attesi spiccano Another Round, nuovo lavoro di Thomas Vinterberg, Summer of '85 di François Ozon, e Home, esordio alla regia dell'attrice tedesca Franka Potente con Kathy Bates.

Tutti ne parlano, sezione che dà spazio a titoli di eco internazionale, vedrà la proiezione de L'ombra delle spie, biopic spy con Benedict Cumberbatch che dovrebbe collegarsi col pubblico romano in streaming per accompagnare il film, e del sud coreano Peninsula, sequel dell'acclamato zombie movie Train to Busan.

Tra i titoli italiani spicca Cosa sarà, nuovo lavoro autobiografico di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e Fotinì Peluso, che chiuderà il festival, e Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma di Giulio Base. Spazio all'attualità con Fuori era primavera, il documentario di Gabriele Salvatores che racconta il lockdown italiano, e Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli, dedicato al capitano della Roma.

Tra le anteprime più attese il primo episodio della serie Sky di Matteo Rovere Romulus, e il film rivelazione americano Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani.