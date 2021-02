Kate Winslet: "Le scene di sesso lesbo in Ammonite? Me lo chiedono molto più di quelle eterosessuali"

Kate Winslet ammette che la curiosità dei media rispetto alle scene intime lesbo girate insieme alla collega Saoirse Ronan in Ammonite è assai superiore rispetto a quella per tutte le scene di sesso eterosessuali interpretate nel corso della sua carriera.

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in una scena

"Mi è stato chiesto talmente tante volte delle scene di sesso in Ammonite" rivela Kate Winslet al Guardian "molto più rispetto a tutte le scene di sesso eterosessuale girate in passato. Quando è capitato mi chiedevano paragoni tra Leonardo DiCaprio e Jude Law, era imbarazzante. Ma quando si parla di scene di sesso omosessuale, le persone usano parole diverse per descriverle."

L'attrice inglese entra in dettaglio: "Il Sun le ha definite 'bollenti', per Metro sono 'gustose'. Il 90% della stampa che ha parlato di Ammonite si è concentrata sul sesso, ma per noi non è stato come mangiare un panino. 'Ardentemente erotico, eccitante', hanno parlato più dell'impatto delle scene sul pubblico che sul contenuto delle stesse scene. Questo mi infastidisce. Ciò che amo del modo in cui Francis Lee ha deciso di raccontare la storia di Mary Anning, e il suo legame con Charlotte, è che lo ha fatto senza esitazione. La loro relazione fa parte della storia. Non ha niente a che fare col timore né con la segretezza. Si parla di due persone che si innamorano."

Kate Winslet: "La scena di sesso in Titanic? Ho pensato 'peccato che sia già finita'"

In precedenza, Kate Winslet ha svelato di aver deciso di girare la scena di sesso con Saoirse Ronan in Ammonite per il suo compleanno. Il biopic, Ammonite, diretto da Francis Lee, racconta la storia della paleontologa Mary Anning (Kate Winslet) che, nel 1840, diventa amica di una giovane facoltosa di Londra, Charlotte, (Saoirse Ronan), il cui matrimonio è in crisi dopo la perdita del figlio. Nel cast anche Fiona Shaw, James McArdle, Gemma Jones, Alec Secăreanu.