Rocky IV: Sylvester Stallone sta lavorando al Director's Cut del film

Sylvester Stallone ha risposto a un suo fan su Instagram, commentando che potremo vedere le scene tagliate, ovvero il Director's cut, di Rocky IV.

Dopo aver pubblicato un'immagine per promuovere la versione Director's cut di Rambo Last Blood, un fan di Sylvester Stallone ha chiesto all'attore se sarebbe mai stato rilasciata anche la versione Director's cut di Rocky Balboa. In risposta, Stallone ha ammesso che "attualmente no, ma sto lavorando al Director's cut di Rocky IV, che sarà fantastico!".

Rocky IV, uno fra i capitoli più iconici della nota serie di film, vede l'ex nemesi e il migliore amico di Rocky Balboa, Apollo Creed, morire in uno scontro per mano del russo Ivan Drago. Rocky inizia così a prepararsi per vendicarlo.

Il film del 1985 è stato un totale successo al botteghino, guadagnando oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo, il massimo che sia stato ricavato dai film della serie. Ha anche ottenuto il primo posto come film sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi, fino all'uscita del film biografico The Blind Side nel 2009.

Gli eventi del film di Rocky IV fungono da retroscena della trama del film che verrà rilasciato poi nel 2018, Creed II, in cui il figlio di Apollo Creed, Donnie, accetterà di combattere proprio contro il figlio di Ivan Drago, Viktor.

Poco dopo l'uscita di Creed II, Stallone ha annunciato che stava ritirando definitivamente il suo iconico personaggio Rocky, dopo aver interpretato la leggenda della boxe in otto film in totale.