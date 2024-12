Rocky IV, Dolph Lundgren: "Carl Weather era sempre arrabbiato per lo script, ma non era colpa mia!"

Dolph Lundgren ha svelato i rapporti burrascosi con Carl Weathers, interprete di Apollo Creed, sul set di Rocky IV. In una recente intervista, l'attore svedese ha ricordato che Weathers fosse arrabbiato per la sorte toccata al suo personaggio nel film del 1985.

Nel corso di un panel al Fan Expo, Dolph Lundgren ha spiegato che non conosceva Carl Weathers prima dell'incontro tra Ivan Drago e Apollo Creed. "Non conoscevo Carl prima di Rocky IV. Conoscevo Stallone perché abbiamo boxato e ci siamo allenati insieme per sei mesi, e lui era il mio capo. Eravamo sul ring sei giorni alla settimana e in quel periodo ci siamo conosciuti più a fondo. Quando ho incontrato Carl per la prima volta, stavamo girando il combattimento di Apollo contro Drago a Las Vegas, e Carl si è presentato due giorni prima. Ero lì per provare con lui, e non mi conosceva. Si è trovato davanti questo ragazzone biondo che sembra pericoloso. Ha sentito che ero un campione di karate, e che non avevo mai recitato prima. Penso che Carl abbia pensato: 'Devo davvero... dovrei sopravvivere a questo combattimento?'"

In effetti, se Carl Weathers è sopravvissuto al combattimento e in seguito è divenuto perfino amico di Lundgren, al suo personaggio, Apollo Creed, non è andata altrettanto bene. Il pugile nero amico di Rocky è morto sotto i colpi del colosso russo, spingendo Rocky Balboa a sfidare Drago in un incontro per vendicarlo.

Apollo Creed e il suo show sul ring

Il metodo fa innervosire

Un altro fattore che ha influito sulla tensione iniziale di Carl Weathers nei confronti di Dolph Lundgren è stata la sua scelta di restare nei panni di Ivan Drago per tutto il tempo sul set.

"Ero molto nel personaggio sul ring, quindi ero sempre Drago. Andavo in giro come lui. All'inizio non parlavamo molto. C'era un po' di tensione lì, e poi ovviamente nel combattimento ho finito per picchiarlo piuttosto duramente" ha spiegato Lundgren. "Ma più tardi, alla premiere del film e poi, a livello professionale, l'ho incontrato molte volte... Abbiamo fatto un paio di Comic-Con insieme, e si è rivelato un uomo davvero simpatico e molto amichevole. Ma io penso che fosse sempre un po' irritato per quello che gli è successo in Rocky. Ma non è colpa mia, non ho scritto la sceneggiatura!"