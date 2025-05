Rocky IV, Dolph Lundgren: "Dopo l'improvviso successo, mi ci sono voluti cinque anni per riprendermi"

L'attore ha raccontato il momento improvviso in cui è diventato famoso in tutto il mondo dopo il ruolo di Ivan Drago nella saga

Dolph Lundgren è tornato a parlare dello shock che ha provato dopo essere diventato improvvisamente famosissimo dopo il successo di Rocky IV nel 1985.

Lundgren, attore svedese che ha avuto la sua grande occasione interpretando il cattivo pugile sovietico Ivan Drago, è stato uno degli antagonisti più iconici dell'intero franchise di Rocky e rimane uno dei nemici più feroci contro cui il campione di Sylvester Stallone si sia mai confrontato.

L'incontro di Rocky contro Drago andava ben oltre il semplice pugilato professionale e fungeva da microcosmo per l'intera Guerra Fredda, con Rocky che rappresentava gli Stati Uniti e Drago l'Unione Sovietica.

Il peso del ruolo di Ivan Drago durante la Guerra Fredda

Rocky IV: Carl Weather e Dolph Lundgren prima dell'incontro

Anche quattro decenni dopo l'uscita della pellicola, Lundgren ricorda ancora lo stress e le responsabilità dovute alla sua nuova fama, come ha rivelato al Fan Expo di Philadelphia, e gli ci sono voluti circa cinque anni per riprendersi.

Rocky IV: l'inizio del film

Il ruolo di Lundgren è stato subito uno dei più memorabili dell'intera serie di Rocky e, come pugile che ha brutalmente ucciso Apollo Creed sul ring, è comprensibile che abbia irritato alcuni fan. Tuttavia, i commenti di Lundgren rivelano che dopo l'interpretazione di Drago ha dovuto affrontare un peso politico per il quale è servito un po' di tempo per abituarcisi.

"Mi ha colto di sorpresa, sai, diventare famoso. Il film è stato un grande successo e c'era un tour mondiale per la stampa, e questo durante la Guerra Fredda. Così, sapete, sono venuto in Germania, ho fatto una grande conferenza stampa e mi hanno detto: 'Signor Lundgren, cosa ne pensa della situazione della Guerra Fredda? E io non sapevo cosa dire: 'Non lo so, mi dispiace', rispondevo. Mi ci sono voluti circa cinque anni per riprendermi".