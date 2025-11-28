Rocky IV, Dolph Lundgren confessa: “Mi sento in colpa per aver rotto le costole di Stallone ”

Dolph Lundgren è stato intervistato da Fox News ed è tornato a parlare di Rocky IV, il film della leggendaria saga cinematografica di Sylvester Stallone, nel quale interpreta il temibile villain, il pugile Ivan Drago.

Nel 2021, Stallone raccontò di aver trascorso quattro giorni in terapia intensiva a causa delle costole che gli ruppe Dolph Lundgren durante una delle scene del film. Quarant'anni dopo, Lundgren è tornato a parlare di quell'episodio.

Dolph Lundgren si sente in colpa per aver rotto le costole a Sylvester Stallone

"Non sapevo che fosse successo, ci colpivamo entrambi in quel combattimento" ha detto la star de I mercenari "Abbiamo girato per due settimane a Vancouver e quando sono tornato a Los Angeles il produttore mi ha chiamato e ha detto: 'Ehi, Dolph, hai due settimane di pausa.' Io ho detto, 'Fantastico, cosa succede?' 'Sly è in ospedale.' L'ho scoperto così".

Carl Weathers e Dolph Lundgren in una scena di Rocky IV

L'attore ammette: "Mi sono sentito un po' in colpa. Anche lui colpiva me. Lui era il capo, io facevo quello che mi diceva, il che andava bene. Vai davvero duro sul corpo, sai, quei montanti russi. Non so se fosse il mio corpo, la stanchezza o i miei pugni, non lo so, ma si è fatto male. Mi dispiace per questo".

Il racconto di Sylvester Stallone

Nel documentario del 2021, The Making of Rocky vs. Drago, Sylvester Stallone aveva raccontato come andarono le cose: "Non l'ho sentito al momento, ma più tardi quella notte il mio cuore ha iniziato a gonfiarsi. La mia pressione sanguigna salì a 260 e stavo per parlare con gli angeli, poi mi ritrovai su un volo d'emergenza a bassa quota. Ero in terapia intensiva circondato da suore e dopo tutto questo ho dovuto tornare a finire il combattimento".

Il quarto capitolo di Rocky compie quest'anno quarant'anni dalla sua uscita nelle sale e racconta la storia di Rocky Balboa (Sylvester Stallone) che si prepara a combattere con Ivan Drago (Dolph Lundgren), un pugile russo dopo che quest'ultimo ha brutalmente ucciso Apollo Creed (Carl Weathers) sul ring.