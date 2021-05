Rocky IV: Sylvester Stallone svela il poster del Director's Cut

Sylvester Stallone ha svelato su Instagram un nuovo poster per l'atteso director's cut di Rocky IV. La star del franchise ha recentemente condiviso il poster sui social media per pubblicizzare l'uscita che, a quanto pare, è ormai prossima. Inoltre, Stallone ha rivelato che la premiere si svolgerà a Philadelphia, la città natale di Rocky.

Il post mostra Rocky Balboa al centro di un ring, con il profilo gigante di Ivan Drago (Dolph Lundgren) che incombe sullo sfondo. Il titolo del film è indicato come Rocky IV sul poster, sebbene Sylvester Stallone ha precedentemente comunicato ai fan che il titolo completo sarebbe stato Rocky vs. Drago - The Ultimate Director's Cut. ecco cosa si legge nella didascalia del post su Instagram:

"Rocky vs Drago!!!! In uscita molto presto. Ci sarà una premiere a Philly che sarà fantastica!"

Purtroppo il divo non fornisce ulteriori dettagli, lasciano di fan desiderosi di saperne di più.

Rocky IV: il guilty pleasure compie 30 anni

Il director's cut di Rocky IV includerà materiale video inedito come un nuovo combattimento tra Rocky Balboa (Stallone) e Ivan Drago (Dolph Lundgren) e vedrà l'eliminazione del robot regalato a Paulie, che Stallone sentiva poco in sintonia con ciò che aveva in mente per la nuova versione del film tanto da dichiarare:

"Il robot andrà alla discarica per sempre, niente più robot".

La decisione ha suscitato una risposta dal fondatore di International Robotics e doppiatore di SICO Robert Doornick il quale ha affermato che Stallone ha tagliato le scene del robot al fine di risparmiare denaro sulle commissioni pagate a Doornick per averlo utilizzato nella versione cinematografica.