Rocky vs. Drago, arriva il director's cut di Rocky IV: l'annuncio di Sylvester Stallone

Sylvester Stallone annuncia Rocky vs. Drago, il titolo della nuova versione di Rocky IV rimontata da lui stesso:

Sapevamo già che il director's cut di Rocky IV era stato completato, e che Sylvester Stallone era particolarmente entusiasta al riguardo. Qualche ora fa però l'attore ha voluto comunicare tramite Instagram il nuovo titolo dell'opera, che ha reso più che entusiasti anche i fan della saga: Rocky vs. Drago.

Il progetto, annunciato da tempo, era in fase di lavorazione fino alla scorsa settimana, quando sempre su Instagram Stallone ha condiviso un nuovo aggiornamento sulla produzione, spiegando di essere finalmente giunto agli sgoccioli.

"Ultimo giorno al lavoro su Rocky IV!!! Preparatevi all'azione!!!" aveva scritto in un precedente post.

Oggi tuttavia l'interprete di Rocky Balboa ha voluto fornirci un ulteriore dettaglio sul prodotto finale: "Quando il film uscirà sarà intitolato Rocky vs. Drago - The Ultimate Director's Cut".

Ma c'è di più... Stando a quanto affermato nello stesso post, e confermato dal video in allegato, sarebbe stato realizzato anche un documentario che va dietro le quinte del film: "Adesso qualche buona notizia! Abbiamo girato un documentario sul making of della nuova versione di Rocky IV, e questo è un piccolo assaggio".

"Ad ogni modo, finché siamo sull'argomento ROCKY VS DRAGO... Guardate che colpo assurdo ai fianchi! Fidatevi però, mi prenderò sicuramente la mia rivincita nella nuova versione!!! #mgm #john_rivoli" ha poi aggiunto Stallone.

Non ci resta allora che attendere notizie su dove e come poter vedere Rocky vs. Drago.