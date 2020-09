Rocky IV: Sico non sarà nel director's cut del film, la spiegazione del creatore del robot

In occasione del 35esimo anniversario dall'uscita di Rocky IV, il film scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone riceverà un make-over sotto forma di director's cut, che però non presenterà un elemento molto popolare della pellicola: Sico il robot. A commentare questa scelta adesso è l'ideatore dell'automa, Robert Doornick.

I fan di Rocky ricorderanno sicuramente l'inclusione di Sico - un robot che lo stesso Stallone aveva utilizzato per intrattenere il figlio autistico - nel quarto film di Rocky come regalo da parte di Rocky al cognato e amico Paulie Pennino, e saranno probabilmente non poco dispiaciuti di apprendere che la nuova versione della pellicola non figurerà la scena in questione.

Tuttavia, Doornick - che oltre ad essere il creatore del robot gli ha anche prestato la voce sullo schermo - avrebbe affermato in un'intervista con Empire di comprendere perfettamente le ragioni dietro la sua esclusione. Come riporta il sito Movieweb, infatti, questi avrebbe spiegato che si tratta principalmente di motivazioni economiche.

"Ero nel mio ufficio quando l'ho saputo. Mi hanno riempito di messaggi del tipo 'Come può [Stallone] fare una cosa del genere?'. Ma io so perché è stato deciso così" dichiara, ed elabora "Stallone adora quel robot. Ma creando agitazione tra i fan di Sico, si genera anche un quantitativo non indifferente di pubblicità, e rimuovendo il robot dal film, può risparmiare con le royalties, essendo Stallone un membro della Screen Actors Guild. Sico riceve continuamente degli assegni, e ovviamente poi vengono reindirizzati a me".

Rocky IV uscì nelle sale americane il 27 novembre del 1985. Sebbene non vi siano ancora molti dettagli in merito alla distribuzione del director's cut del film, è ipotizzabile una release in concomitanza con l'avvicinarsi di questa data. Nel frattempo, però, attendiamo ulteriori aggiornamenti.