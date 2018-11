Ritorno al Futuro: i fan vogliono il sequel, secondo un sondaggio

Francesco Bellu

Da anni ormai il cinema USA sta attuando una politica di riproposizione di film del passato attraverso varie formule: reboot, remake, sequel. Da più parti si è evidenziato come questo sia un segnale di mancanza di idee e di poco coraggio. Eppure a guardare i risultati di un sondaggio commissionato da The Hollywood Reporter pare proprio che questa sia la direzione giusta e che i produttori ci abbiano visto non bene, ma benissimo. Il sospirato sequel di Ritorno al Futuro, infatti è in vetta ai risultati di un questionario tramite il quale è stato chiesto a circa 2 mila ragazzi americani quanto fossero disponibili a vedere un ulteriore film appartenente ad una determinata saga cinematografica, senza però specificare se si trattasse di un rifacimento, un seguito o una riproposizione ex novo. Bene, il 63 per cento ha risposto positivamente a patto che ci siano gli interpreti originali.

In cima alla lista con il 71 per cento di preferenze c'è, come si è già accennato, il film con Michael J. Fox, uno dei migliori film degli anni '80, seguito a ruota da Toy Story, Indiana Jones, Jurassic Park e Shrek. E non a caso proprio questi titoli sono al centro di progetti di sequel o reboot. In alcuni casi già ben avviati come dimostrano gli incassi di Jurassic World e Jurassic World - Il regno distrutto, in altri di prossima uscita come Toy Story, mentre per Shrek si parla sia di sequel che reboot. Più movimentata è la situazione di Indiana Jones 5, anche se c'è tutta l'intenzione di farlo per rimediare all'ultimo capitolo, decisamente sotto le aspettative. Unico a rimanere intoccabile è invece Ritorno al futuro, il più desiderato dai fan, ma Robert Zemeckis e Bob Gale non hanno nessuna intenzione di rimettere mano alle avventure di Marty e Doc. Il loro lapidario "Dovranno passare sui nostri cadaveri" è abbastanza eloquente.

Nella top dieci, Guerre stellari è al settimo posto, mentre undicesimo è James Bond. Il 52 per cento degli intervistati ha anche accettato l'idea di un Bond nero, tanto che vorrebbero che Idris Elba cambiasse idea. Certo Sean Connery non lo batte nessuno, visto che rimane il miglior 007 di tutti i tempi, con l'82 per cento dei sostenitori, davanti a Pierce Brosnan e Roger Moore. Solo quarto Daniel Craig, ultimo il sottovalutato George Lazenby. A metà, un po' a sorpresa, si collocano tutti gli eroi Marvel, dai Vendicatori sino agli X-Men, così come riescono a prendere un po' più di un risicato 50 per cento saghe amatissime come Il signore degli anelli e Fast and Furious.

In fondo, al di sotto del 50 per cento, delle risposte positive ci sono Le cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio e Alien. Fanalino di coda Edward e Bella di Twilight amatissimi dai teenager, ma protagonisti di una saga ancora recente. Qui di seguito tutta la classifica.

Ritorno al futuro 71%,

Toy Story 69%,

Indiana Jones 68%,

Jurassic Park 67%,

Shrek 65%,

Pirati dei Caraibi 64%,

Star Wars 63%,

Batman 63%,

Die Hard 62%,

Spider-Man 61%,

James Bond 60%,

Iron Man 60%,

Rocky 59%,

Harry Potter 58%,

Superman 58%,

Guardiani della Galassia 58%,

Bourne 57%,

Avengers 57%,

X-Men 56%,

Mission:Impossible 56%,

Terminator 56%,

Hunger Games 55%,

Star Trek 55%,

Captain America 55%,

Matrix 54%,

Thor 54%,

Avatar 53%,

Il Signore degli Anelli 53%,

Fast and Furious 53%,

Transformers 51%,

Lo Hobbit 50%,

Le cronache di Narnia 49%,

Alien 48%,

Twilight 40%.