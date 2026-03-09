Michael J. Fox e Christopher Lloyd insieme a cena: la reunion di Ritorno al futuro

Le due star principali del franchise si sono goduti una cena insieme ricordano i vecchi tempi e segnalando che quest'anno si celebrerà il 41esimo anniversario del primo film della saga

Nelle scorse ore si è verificata una nuova reunion tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd, le due grandi star del franchise di Ritorno al futuro.

I due hanno cenato insieme in un ristorante sulla spiaggia, come segnalato dall'attore, e hanno ricordato i vecchi tempi e i giorni sul set della saga di Robert Zemeckis. Inoltre, hanno segnalato che quest'anno ricorreranno i 41 anni dall'uscita del primo capitolo di Ritorno al Futuro.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Le parole affettuose dei due grandi amici

"A cena con il mio migliore amico sulla spiaggia", ha scritto Fox nella didascalia della foto che lo ritrae insieme a Lloyd, entrambi sorridenti, con le teste affettuosamente inclinate l'una verso l'altra in un ristorante.

"L'anno prossimo Ritorno al futuro compirà 41 anni. Grande Giove! Chris avrà 88 anni. È una cosa seria", ha continuato Fox, citando le 88 miglia orario grazie a cui la Delorean viaggiava nel tempo.

Nei commenti, Lloyd ha risposto con un riferimento ironico all'iconica commedia fantascientifica, citando una battuta classica di Marty McFly, interpretato da Fox: "Amico, si fa pesante".

L'eredità di Ritorno al futuro

Sono passati ormai più di 40 anni da quando Ritorno al futuro è uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche, catturando l'immaginazione del pubblico e creando un'eredità che sarebbe continuata con due sequel, una serie televisiva animata, numerose attrazioni nei parchi a tema, videogiochi, un musical teatrale e diversi libri scritti da Fox e dai suoi coprotagonisti.

Nel primo film, Marty, interpretato da Fox, è uno studente liceale che viaggia inavvertitamente indietro nel tempo grazie alla creazione del suo amico scienziato Emmett "Doc" Brown (Lloyd), separando inconsapevolmente i suoi genitori e cercando poi di rimetterli insieme per salvare la propria esistenza.

Il cast, che comprende Fox, Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson, è rimasto molto unito nel corso degli anni, o almeno strettamente legato grazie alla popolarità duratura del franchise. Fox e Lloyd si erano già riuniti nel 2020 e nel 2023 tutti e quattro gli attori hanno unito le forze al FanExpo Portland.