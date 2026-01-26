Ritorno al futuro, Thomas F. Wilson ha detto basta al tormentone di Biff: "Ho chiuso con quella battuta"

Probabilmente molti fan di Ritorno al futuro saranno rimasti delusi negli ultimi sedici anni quando hanno incontrato Thomas F. Wilson ma dopo decenni dall'uscita nelle sale della trilogia di Robert Zemeckis, la star nel 2010 prese una decisione definitiva: non avrebbe più citato la battuta tormentone del suo personaggio.

L'attore, oggi 66 anni, ne ha parlato al podcast di Michael Rosenbaum, dichiarando di aver deciso di lasciarsi alle spalle quella parola che l'ha accompagnato per troppo tempo in quanto caratteristica del suo odioso personaggio nella saga.

Thomas F. Wilson non cita più quella battuta di Ritorno al futuro

Nel 2010, in occasione del venticinquesimo anniversario dall'uscita nelle sale di Ritorno al futuro, Thomas F. Wilson decise di smettere di usare il tormentone del suo personaggio, il bullo Biff Tannen, che tormenta George e Marty McFly.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena di Ritorno al futuro

"Quest'anno sarà il 40° anniversario... e per 25 anni ho davvero cercato di rendere felici tutti. Tutti quelli che venivano da me" ha detto Wilson "Dopo 25 anni, ho detto: 'Sai, penso di essere stato generoso con questa cosa, ma dopo 25 anni non darò una botta in testa a nessuno e non chiamerò più nessuno 'pidocchio'".

Wilson ha dichiarato di voler soltanto interagire normalmente con i fan e poter fare una foto con loro senza dover far finta di picchiarli, chiamarli 'pidocchio' o prendere in giro il loro nipotino.

Il legame con il personaggio in Ritorno al futuro

Thomas F. Wilson si è soffermato sulle difficoltà di essere associati ad un personaggio per tanto tempo: "Diventi la fine di una caccia al tesoro. Io preferirei semplicemente incontrare le persone da persona [e non personaggio]".

In ogni caso, rispetto al passato, l'attore ha confessato di essere sempre meno riconosciuto: "Vengo riconosciuto spesso, ma penso meno adesso rispetto anche solo a 10 anni fa" ha detto "Ora scivolo via. Perché molti ragazzi non hanno visto [Ritorno al futuro]. Molti giovani non l'hanno visto. Quindi va bene. Voglio dire, adesso stiamo parlando di un film di tanto, tanto tempo fa".

Biff Tannen, il personaggio di Thomas F. Wilson nella trilogia di Ritorno al futuro, è il bullo della scuola che importuna Lorraine Baines (Lea Thompson) e maltratta George McFly (Crispin Glover), il padre del protagonista Marty McFly (Michael J. Fox).