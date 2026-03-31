Ritorno al futuro: il ritorno della trilogia in 4K e una guida per le infinite ore di extra

Di Ritorno al futuro c'è sempre fame. I fan non smettono mai di vedere e rivedere i tre film della saga, certi prodotti homevideo sono quasi usurati dalla continua visione, nonostante le uscite siano state parecchie. Già sei anni fa, per il 35° anniversario del primo film, la trilogia era arrivata in 4K UHD. Fra cofanetto con i tre film o edizioni singole steelbook, le pubblicazioni si sono ripetute nel tempo, anche con il 40° anniversario dello scorso anno, con nuovi contenuti aggiuntivi.

Lea Thompson e Michael J. Fox in una scena di Ritorno al futuro

Adesso grazie a Plaion, Ritorno al futuro, Ritorno al futuro parte II e Ritorno al futuro parte III ritornano in 4K UHD con edizioni singole in semplici amaray: il primo e terzo film a tre dischi, il secondo capitolo a due dischi), che comunque nel loro complesso contengono tutto quello uscito finora. Pertanto, oltre ad analizzare tecnicamente sul piano video le nuove uscite (per quello audio il discorso è cumulativo), questo contributo vuole fare anche da guida a tutti gli extra (oltre 11 ore) e i contenuti speciali vecchi e nuovi che trovate in queste edizioni.

Ritorno al Futuro: il video 4K

L'edizione 4K di Ritorno al futuro

Cominciamo con Ritorno al futuro, il capostipite della saga uscito 41 anni fa. Il video 4K conferma di avere un aspetto sbalorditivo, soprattutto rispetto al solo soddisfacente blu-ray. È sparito l'aspetto filtrato e piatto che si adattava meglio a una definizione standard e ora le immagini hanno un aspetto più cinematografico con una grana intatta ma più naturale e organica, che ovviamente si fa più rumorosa nelle scene più scure. Ma per il resto il dettaglio si mantiene sempre elevato, il quadro è pulito e nitido, fisiologicamente in misura maggiore sugli elementi in primo piano, che siano volti, abiti od oggetti, raggiungendo picchi davvero suggestivi in qualche sequenza. Notevole anche il balzo di qualità cromatico, con colori più profondi e intensi e un nero molto più denso e compatto.

Ritorno al Futuro: gli extra sul disco 4K

E veniamo agli extra. Cominciamo da quelli presenti sul disco 4K e su quello blu-ray di Ritorno al futuro, che sono ovviamente comuni e quelli più datati. Si parte con otto scene eliminate (11') con commento opzionale di Bob Gale e con i primi tre capitoli del documentario Storie dal futuro, ovvero All'inizio... (28') su preproduzione e casting, È tempo di andare (30') sulla produzione e Tenere il tempo (6') dedicato alla colonna sonora di Alan Silvestri. A seguire tre documentari di archivio: Il making of di Ritorno al futuro (15'), La trilogia: primo capitolo (15') e La notte di Back to the future (27'), trasmissione sulla NBC con Leslie Nielsen.

Michael J. Fox nella piazza di Hill Valley

Poi troviamo Domande e risposte con Michael J. Fox (10'), e quindi tre dietro le quinte d'epoca: Primi test di trucco (2'), Curiosità sul set (4') e Sequenza del sito di test nucleare (4') con il finale originale del film e Galleria fotografica con disegni, bozzetti, storyboard, foto, materiali di marketing e ritratti di personaggi (quest'ultima solo sul blu-ray). Per chiudere il video musicale di The Power of Love dei Huey Lewis and the News (7'), domande e risposte durante il film con Robert Zemeckis e Bob Gale, e il commento audio dei produttori Bob Gale e Neil Canton.

Ritorno al Futuro: gli extra sul disco bonus

Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena del primo film

Ma come detto, l'edizione di Ritorno al futuro è a tre dischi: c'è infatti un bonus disc tutto dedicato ad altri extra più nuovi. Si inizia con 40 anni dopo: riflettendo sul futuro (25'), con il co-sceneggiatore e produttore Bob Gale che tra spezzoni del film e immagini della mostra dell'Hollywood Museum dedicata alla trilogia, parla del film e del suo impatto, inquadrandolo come una storia di famiglia nella quale i personaggi sono davvero simili a persone reali.

A seguire Ritorno a Hill Valley (17') con Donald Fullilove (il sindaco Goldie Wilson) che insieme a Gale accompagna gli spettatori in un tour alla scoperta di alcuni dei luoghi più memorabili e iconici del film, e poi ancora Storie mai raccontate di Ritorno al Futuro (37' e mezzo), con i membri della troupe che condividono i loro ricordi e aneddoti del periodo trascorso sul set. Si chiude con La squadra al TCM Classic Film Festival (16'), che è una tavola rotonda in occasione della première per il 40° anniversario, e infine Un mistero nella storia (9' e mezzo) con Michael J. Fox, Lea Thompson e altri che lanciano un appello per ottenere informazioni sulla chitarra Gibson ES-345 rossa usata da Marty McFly durante l'esibizione musicale di "Incanto sotto il mare", scomparsa dalle riprese.

Ritorno al futuro parte II: Il video 4K

L'edizione 4K di Ritorno al futuro Parte II

Nonostante i quattro anni di distanza dal primo capitolo, il video di Ritorno al futuro parte II in 4K ha praticamente le stesse caratteristiche del predecessore. Anche qui la grana è naturale e abbastanza fine, con qualche lieve sbavatura solo in alcune scene con effetti ottici, per il resto il dettaglio è molto buono e il quadro è pulito e sempre nitido, conservando anche un'ottima compattezza nelle sequenze poco illuminate. Scoppiettante il croma con colori vividi, decisamente superiori rispetto alle edizioni HD soprattutto negli splendidi esterni luminosi e soleggiati, mentre il nero, fondamentale soprattutto nelle scene finali del film, è esemplare per solidità e compattezza.

Ritorno al Futuro parte II: gli extra sul disco 4K

Una scena di Ritorno al futuro parte II

Qui l'edizione è solo a due dischi, troviamo pertanto gli stessi extra più datati sul disco 4K e quello blu-ray. Si parte con sette scene eliminate (6'), con il quarto capitolo del documentario Storie dal futuro, ovvero Il tempo vola (29'), quindi lo speciale La fisica di Ritorno al futuro (8'), ovvero una discussione con il fisico Michio Kaku sull'aspetto scientifico dei film. A seguire due documentari d'archivio, Il making of di Back to the future II (15') e La trilogia del secondo capitolo (7') e poi ben otto Dietro le quinte dell'epoca: Curiosità sul set (1'), Scenografia (3'), Storyboard (2'), Ideare la DeLorean (4'), Ideare i viaggi nel tempo (3'), Il Test dello skateborad volante (1'), L'evoluzione delle riprese con effetti visivi (6') e una galleria fotografica (questa solo sul blu-ray). A chiudere il trailer, domande e risposte durante il film con Robert Zemeckis e a Bob Gale e il commento audio dei produttori Bob Gale e Neil Canton.

Ritorno al Futuro parte III: il video 4K

L'edizione 4K di Ritorno al futuro parte III

Possiamo dire che nel terzo capitolo ci troviamo di fronte al video 4K migliore della saga. In Ritorno al futuro parte III, che è ambientato principalmente nel Vecchio West ed è visivamente diverso dagli altri con le sue tonalità terrose e polverose e gli abiti d'epoca, le immagini acquistano una vitalità mai vista prima grazie a un quadro nitidissimo, a una grana perfetta e uniforme e soprattutto a un dettaglio il cui livello è davvero eccellente, con capacità di catturare i minimi particolari superiore a quella dei primi due film.

L'usura degli abiti, la polvere del terreno, gli oggetti in legno, le carrozze dei treni e la stessa DeLorean ormai malconcia e consumata, regalano una visione davvero impressionante e anche gli abiti acquistano una sensazione tattile inedita. Anche se le tonalità sono principalmente definite dai marroni e beige terrosi e polverosi del vecchio West, il croma è folgorante e presenta una maggior ricchezza di sfumature e di profondità dei colori, con neri da primato.

Ritorno al Futuro parte III: gli extra sul disco 4K

Ritorno al futuro parte III: una scena ambientata nel vecchio West

L'edizione 4K di Ritorno al futuro parte III è a tre dischi. Sul disco 4K e blu-ray con il film, troviamo gli extra più datati, a partire da una scena eliminata (1'), seguita dal quinto e dal sesto capitolo di Storie dal futuro, ovvero La terza volta è quella buona (17'), sull'evoluzione dei generi e dei personaggi nella trilogia, e La prova del tempo (17') sull'impatto culturale della trilogia.

A seguire tre documentari d'archivio: Il making of di Ritorno al futuro III (8'), Il making of della trilogia: il terzo capitolo (17') e I segreti della trilogia (21'), uno speciale televisivo di Kirk Cameron che risponde alle domande dei fan sulla serie. Si continua con quattro dietro le quinte d'epoca: Curiosità sul set (2'), Ideare la città di Hill Valley (1'), Ideare la campagna (1') e gallerie fotografiche (queste solo sul blu-ray). Ci sono poi il video musicale Doubleback degli ZZ Top (4'), Domande frequenti sulla trilogia (testuale), il trailer, e Back to the future: The Ride (31'). Si chiude anche qui con Domande e risposte a Robert Zemeckis e a Bob Gale e con il commento al film dei produttori.

Ritorno al Futuro parte III: gli extra sul bonus disc

Nel disco bonus sono contenuti gli extra più recenti, a partire da L'Hollywood Museum ritorna al futuro (10 minuti), un inedito tour ravvicinato dei più bei gadget e souvenir del film, dalla macchina da scrivere sulla quale è stata digitata la sceneggiatura, all'hoverboard, alle due DeLorean, al cappello di Marty e ancora fumetti, costumi e oggetti di scena. Si prosegue con Back to the future: il dietro le quinte del Musical, dedicato al nuovo show musicale ispirato al film e diviso in tre parti: un Domande e risposte con cast e creatori (28') con domande a Bob Gale, Christopher Lloyd, al produttore musicale Colin Ingram e agli attori Olly Dobson e Roger Bart. E poi due video musicali dello show, Da qualche parte deve iniziare (2' e mezzo) e Impegnati (3').

Una mitica scena del primo Ritorno al futuro

Si continua con Un futuro alternativo: i video perduti dei provini (4'), un vero cimelio prezioso con le audizioni tenuti nel 1984 da Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise e C. Thomas Howell, presi in considerazione per i vari personaggi. Si prosegue con È possibile sopravvivere ai film? (20'), ovvero un video che esplora se i personaggi potrebbero effettivamente sopravvivere ad alcuni dei traumi e delle prove che devono affrontare nel film. Poi ancora altri contributi che erano già presenti nell'edizione del trentennale. A partire da Messaggio dal 2015 da Doc Brown (1'), poi il corto Doc Brown salva il mondo! (10'), nel quale Doc è responsabile di un'azienda e deve salvare il mondo da un olocausto nucleare che avverrà nel 2045.

La celebre esibizione nel primo Ritorno al futuro

A seguire Outatime: restaurare la DeLorean (22'), con uno sguardo al restauro della vettura icona. Poi c'è il corposo Guardare al futuro, una retrospettiva in nove parti sulla trilogia (in tutto 46 minuti) che tratta di script, casting, riflessioni sui viaggi nel tempo, DeLorean, costruzione della Hill Valley, focus di alcune sequenze, colonna sonora, il montaggio e l'eredità della serie. Il disco si chiude con Back to the Future: La serie animata, con i due episodi Brothers (23') e Mac the Black (23') e Pubblicità del 2015 con il fake trailer de Lo Squalo 19 (1' e mezzo) e il fake spot sull'Hoverboard (1').

L'audio: buono l'italiano, ma il Dolby Atmos inglese è davvero super

La "macchina del tempo" in azione in Ritorno al futuro parte II

Niente paura, non ci siamo dimenticati il reparto audio. Qui però si può fare un discorso comune per tutta la trilogia. Le tracce italiane sono sempre in DTS 5.1 e quindi aumenta il divario da quelle inglesi, ora salite a un più performante Dolby Atmos True HD. Ciò nonostante, anche l'ascolto nella nostra lingua risulta piacevole e avvincente, con discreti effetti panning, un utilizzo dei surround buono ma un po' timido e una sommessa presenza del sub. Le tracce inglesi in Dolby Atmos sono molto più brillanti, aggressive e coinvolgenti, e soprattutto nelle sequenze più spettacolari consentono un'immersione più efficace, perché la dinamica ha un'altra marcia e la spazialità è più ampia (con supporto non eccessivo ma di qualità dei canali superiori). Che si tratti del rombo della Delorean che sfreccia o vola, di cavalli in azione, di treni e aerei che passano, di spari o del celebre tema musicale, la scena sonora è pazzesca, potenza ed energia sono più esplosive, ma soprattutto c'è una cura per il dettaglio enormemente più fine e precisa.