Quentin Tarantino: The Irishman e Doctor Sleep tra i suoi film preferiti del 2019

Quentin Tarantino metterà The Irishman e Doctor Sleep in testa alla classifica dei suoi film preferiti del 2019. Come ogni anno, il regista californiano si accinge a diffondere la classifica dei suoi film preferiti dell'anno e ha anticipato alcune delle pellicole più amate al reporter Erick Weber di Awards Ace.

Friedkin Uncut - Un diavolo di regista: Quentin Tarantino in un'immagine del documentario

Non stupisce che dei tre titoli più amati da Quentin Tarantino due siano horror, oltre a Doctor Sleep, il regista cita Crawl - Intrappolati, che lo ha colpito e terrorizzato. In testa alla top ten, a quanto anticipato, dovrebbe svettare The Irishman di Martin Scorsese, a ribadire i gusti cinefili del buon Quentin.

A settembre è uscito in sala C'era una volta a... Hollywood, nono film di Quentin Tarantino. Il regista ha espresso la volontà di ritirarsi dalla regia dopo un decimo e ultimo film, che potrebbe anche essere un horror.

"Se trovo una storia davvero terrificante, quello potrebbe essere il mio decimo film" ha rivelato il regista. "Adoro gli horror, mi piacerebbe girarne uno. Credo che la sequenza nello Spahn Ranch sia quanto più vicino a una scena horror abbia girato perché è vagamente terrificante. Non avevo realizzato quanto fosse buona finché non me lo ha detto il mio montatore."

Il regista prosegue: "Il mio montatore mi ha detto 'La scena allo Spahn Ranch è un film horror. 'Oh, davvero? Funziona? E' buona?' E lui, 'No, no, no, Quentin,non capisci. E' Non aprite quella porta con un budget. E' come se Brad Pitt entrasse in Non aprite quella porta. E' terrificante. E' il più bel complimento che mi potesse fare."