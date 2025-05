Nouvelle Vague, Quentin Tarantino pazzo per il film di Richard Linklater: "Lo ha visto due volte in un giorno"

Richard Linklater ha commentato l'entusiasmo di Tarantino, con cui è amico da decenni, per la sua ultima fatica, presentata in concorso a Cannes 2025.

Non stupisce la notizia che la nuova fatica di Richard Linklater, lo struggente omaggio cinefilo Nouvelle Vague, sia stato uno dei film meglio accolti al Festival di Cannes, dove è stato presentato in concorso. Alle ovazioni del pubblico in sala e alle recensioni entusiastiche si aggiunge la reazione del collega Quentin Tarantino, anche lui ospite sulla Croisette, che ha visto il film per ben due volte nello stesso giorno.

Presente in sala alla premiere, Tarantino ha partecipato all'applauso durato molti minuti e ha rivisto per la seconda volta la pellicola che racconta in un elegante bianco e nero la lavorazione del cult della Nouvelle Vague di Jean-Luc Godard, Fino all'ultimo respiro. Il cineasta aveva già visto il film poche ore prima durante una proiezione speciale mattutina.

Interpretato da Zoey Deutch e Guillaume Marbeck, il film segue Godard, padre fondatore della Nouvelle Vague, mentre è impegnato nel suo debutto alla regia realizzando Fino all'ultimo respiro, che ha fondato l'estetica del movimento cinematografico con le riprese a mano e i jump cut.

L'entusiasmo di Quentin Tarantino

Richard Linklater e Quentin Tarantino condividono lo stesso approccio cinefilo e la stessa passione viscerale per il mezzo cinematografico. Caratteristica che ha favorito la lunga amicizia tra i due autori.

"Conosco Tarantino da circa 30 anni. È uno dei miei più vecchi amici del cinema, quindi averlo lì alla premiere è stato fantastico", ha detto Linklater a Variety il giorno dopo il debutto del suo film.

"Ieri sera ho detto a Quentin ieri sera che mi sentivo come se avessi 28 anni mentre giravo questo film", ha proseguito il regista. "Ricordo che al mio esordio sentivo tutti gli occhi su di me, come se tutti mi guardassero e io non sapessi cosa stavo facendo. Sei pieno di fiducia, di idee, vuoi rivoluzionare tutto e poi il mondo reale intorno a te ti dice: 'Ah sì? E adesso?'. È esaltante, ma fa molta paura."

Parlando di Nouvelle Vague, lettera d'amore al classico di Godard, Linklater ha specificato che "non si è trattato di rifare Fino all'ultimo respiro, ma di guardarlo da un'altra angolazione. Volevo immergermi nel 1959 con la mia macchina da presa e ricreare l'epoca, le persone, l'atmosfera. Volevo passare del tempo con il pubblico della Nouvelle Vague. Ho detto a tutti gli attori, "NON state girando un film d'epoca. State vivendo il momento. Godard è un critico noto, ma è un regista esordiente. Vi state divertendo a girare con lui, ma vi state chiedendo se questo film uscirà mai".

Girato in lingua francese, Nouvelle Vague ricostruisce la storia del film con Jean Paul Belmondo e Jean Seberg. L'attore francese Guillaume Marbeck interpreta Godard, Zoey Deutch incarna Jean Seberg e l'esordiente Aubry Dullin interpreta Belmondo.