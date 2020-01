PGA Awards 2020: tra le nomination anche Cena con delitto

Le nomination dei PGA Awards 2020 sono state ufficialmente annunciate e tra i dieci titoli in corsa per il premio c'è anche l'apprezzato Cena con delitto - Knives Out e Storia di un matrimonio

Il sindacato dei produttori americani ha annunciato i dieci film in corsa per il prestigioso riconoscimento che si è rivelato utile per prevedere le vittorie agli Oscar ben 21 volte su 30.

Tra i produttori in corsa per un PGA Award 2020 ci sono anche David Heyman presente nel team di C'era una volta a... Hollywood e Storia di un matrimonio e anche Emma Tillinger Koskoff che ha una doppia nominatione per Joker e The Irishman.

I nomi dei vincitori verranno annunciati il 18 gennaio all'Hollywood Palladium. Durante la serata verranno inoltre consegnati dei premi speciali a Ted Sarandos (Milestone Award); Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner della Plan B (David O. Selznick Achievement Award in Theatrical Motion Pictures); Marta Kauffman (Norman Lear Achievement Award in Television); Octavia Spencer (Visionary Award); e Bombshell della Lionsgate (The Stanley Kramer Award).

Ecco le nomination:

The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

1917 - Produttori: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall

Ford v Ferrari - Produttori: Peter Chernin & Jenno Topping, James Mangold

The Irishman - Produttori: Jane Rosenthal & Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff & Martin Scorsese

Jojo Rabbit - Produttori: Carthew Neal, Taika Waititi

Joker - Produttori: Todd Phillips & Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

Knives Out - Produttori: Rian Johnson, Ram Bergman

Piccole Donne - Produttori: Amy Pascal

Storia di un matrimonio - Produttori: Noah Baumbach, David Heyman

C'era una volta a... Hollywood - Produttori: David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

Parasite - Produttori: Kwak Sin Ae, Bong Joon Ho

