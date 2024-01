Oscar 2024, tutti gli snobbati dalle nomination: da Greta Gerwig a Leonardo DiCaprio e Margot Robbie

Dopo avervi riportato tutte le nomination agli Oscar 2024, è arrivato l'immancabile appuntamento nel quale facciamo il punto degli snobbati di questa edizione della cerimonia più attesa dell'anno a Hollywood: tra tutti, svettano Greta Gerwig, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

Il nome di Greta Gerwig è incredibilmente assente dalla cinquina dei candidati alla Miglior regia, mentre la stessa Margot Robbie non è stata candidata come attrice protagonista per Barbie; stessa cosa per Leonardo DiCaprio, ignorato nella categoria Miglior attore protagonista e Willem Dafoe in quella di non protagonista.

Che fine ha fatto Saltburn?

Tra i film completamente ignorati dall'Academy, c'è Saltburn, pellicola diretta da Emerald Fennell che è diventata un piccolo caso mediatico negli ultimi mesi, mentre se parliamo di "film piccoli" chi invece è riuscito a raccogliere molto è stato l'ultimo gioiello di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita. A mani vuote anche il film Origin, di Ava DuVernay.

Mancata nomination anche per Julianne Moore, con May December presente solamente nella categoria Miglior sceneggiatura originale; al suo posto c'è Jodie Foster, che ottiene la candidatura per Nyad - Oltre l'oceano, così come la collega protagonista Annette Bening.

Barbie, Greta Gerwig costretta a tagliare molte scene: "Il film sarebbe potuto durare otto ore"

Assente dalle candidature anche l'ultimo cortometraggio di Pedro Almodóvar, dato per certo alla vigilia; parliamo di Strange Way of Life, che vedeva protagonisti Pedro Pascal e Ethan Hawke.