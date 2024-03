Alba Rohrwacher, Greta Gerwig e Jim Broadbent nel cast del nuovo film di Noah Baumbach

Netflix ha annunciato il cast del prossimo film diretto da Noah Baumbach e tra i protagonisti ci saranno anche Greta Gerwig, Alba Rohrwacher e Jim Broadbent.

Il progetto è scritto dal regista insieme a Emily Mortimer.

I primi dettagli del progetto

Per ora il film non ha ancora un titolo ufficiale e non è stata svelata la sinossi, anticipando semplicemente che sarà un progetto sul diventare grandi con al centro degli adulti.

Noah Baumbach proseguirà nuovamente la sua collaborazione con Netflix dopo The Meyerowitz Stories, Storia di un matrimonio e Rumore Bianco.

Bizzarri, nevrotici, innamorati: gli irresistibili antieroi del cinema di Noah Baumbach

Il cast sarà quindi composto da Jim Broadbent, Jamie Demetriou, Lars Eidnger, Grace Edwards, Patsy Ferran, Isla Fisher, Greta Gerwig, Thaddea Graham, Josh Hamilton, Eve Hewson, Stacy Keach, Nicôle Lecky, Emily Mortimer, Louis Partridge, Alba Rohrwacher, Charlie Rowe, Kyle Soller e Patrick Wilson.

