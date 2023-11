Barbie, Greta Gerwig costretta a tagliare molte scene: 'Il film sarebbe potuto durare otto ore'

Greta Gerwig ha rivelato di aver dovuto tagliare moltissime scene che amava per portare Barbie a una durata accettabile. Nel corso di un'intervista con Entertainment Tonight ai Gotham Awards 2023, la regista ha spiegato: "Ci sono un milione di cose che sono rimaste sul pavimento della sala di montaggio e che sono momenti incredibili. Molti dei tagli erano riprese alternative di ciò che già avevamo. Il film avrebbe potuto durare otto ore, il cast era così talentuoso".

Barbie: Issa Rae in una scena

Barbie avrà un sequel?

Il successo globale di Barbie ha portato a un incasso eccezionale di 1,44 miliardi di dollari, rendendolo il maggior incasso per un film diretto da una donna. Nonostante ciò Greta Gerwig e Margot Robbie sono titubanti quando si parla di un possibile sequel. "Voglio dire, al momento siamo a zero", ha detto la regista. "Mi sento come se fossi esaurita. Ma la vita è lunga. Non si sa mai." Sulla stessa lunghezza d'onda, Margot Robbie nega la volontà di realizzare un sequel: "Penso che abbiamo messo tutto in questo film. Non l'abbiamo costruito per essere una trilogia o qualcosa del genere. Era come se Greta avesse messo tutto in questo film, quindi non riesco a immaginare cosa potrebbe accadere dopo."