Oscar 2024: Io Capitano ottiene la nomination con Oppenheimer e Barbie candidati a Miglior film

Annunciate da Jack Quaid e Zazie Beetz, le nomination agli Oscar 2024 hanno visto ancora una volta primeggiare Oppenheimer di Christopher Nolan tra i film con il maggior numero di candidature, mentre Io Capitano di Matteo Garrone è riuscito a strappare la nomination come Miglior film internazionale.

Snobbata Greta Gerwig per quanto riguarda la regia, mentre al suo posto viene preferita Justine Triet con Anatomia di una caduta; seguono Martin Scorsese, Nolan, Yorgos Lanthimos e Jonathan Glazer.

Nessuna sorpresa, invece, nelle categorie attoriali, dove vengono candidati come protagonisti Bradley Cooper, Cillian Murphy, Paul Giamatti, Colman Domingo e Jeffrey Wright, mentre come protagoniste ci sono Lily Gladstone, Annette Bening, Emma Stone, Carey Mulligan e Sandra Huller, quest'ultima ancora per Anatomia di una caduta, il quale non concorre per l'Oscar al miglior film internazionale.

Oscar 2024, Ryan Gosling sulla possibilità di una nomination: "Ti pagano per cantare durante la cerimonia?"

In quest'ultima categoria, oltre al nostro Matteo Garrone, troviamo infatti Perfect Days di Wim Wenders, La società della neve, The Teachers' Lounge e La zona d'interesse.

Le nomination:

Miglior film

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers - Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature

La zona d'interesse

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper

Colman Domingo

Paul Giamatti

Cillian Murphy

Jeffrey Wright

Miglior attrice protagonista

Annette Bening

Lily Gladstone

Sandra Huller

Carey Mulligan

Emma Stone

Miglior attore non protagonista

Sterling K Brown

Robert De Niro

Robert Downey Jr

Ryan Gosling

Mark Ruffalo

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt

Danielle Brooks

America Ferrera

Jodie Foster

Da'Vine Joy Randolph

Miglior Regia

Justine Triet

Martin Scorsese

Christopher Nolan

Yorgos Lanthimos

Jonathan Glazer

Miglior sceneggiatura adattata

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Povere creature

La zona d'interesse

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

The Holdovers - Lezioni di. vita

Maestro

May December

Past Lives

Miglior film internazionale

Io Capitano

Perfect Days

La società della neve

The Teachers' Lounge

La zona d'interesse

Miglior film d'animazione

Il ragazzo e l'airone

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior documentario

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Miglior cortometraggio

The Actor

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior corto documentario

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

The Island In Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai and Wài Pó

Miglior corto d'animazione

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over!

Miglior montaggio

Anatomia di una caduta

The Holdovers - Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature

Miglior fotografia

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Povere creature

Miglior scenografia

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature

Migliori costumi

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature

Miglior colonna sonora

American Fiction

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature

Miglior canzone originale

The Fire Inside

I'm Just Ken

It Never Went Away

Wahzhazhe (A Song for My People)

What Was I Made For?

Miglior trucco e acconciatura

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere creature

La società della neve

Miglior sonoro

The Creator

Maestro

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

La zona d'interesse

Migliori effetti visivi