Kisten Stewart: 'Non girerò mai un film Marvel... a meno che non lo diriga Greta Gerwig

Dopo gli anni trascorsi nel franchise di Twilight, non abbiamo più visto Kristen Stewart recitare in un altro blockbuster, con l'attrice che si è dedicata quasi esclusivamente a film indipendenti. Difficilmente, quindi, la vedremo in un film dei Marvel Studios, ma se Greta Gerwig dovesse dirigerlo, potrebbe fare un'eccezione.

Se escludiamo il reboot di Charlie's Angels del 2019, che si rivelò un gigantesco flop di pubblico e critica, Stewart si è tenuta alla larga dai grandi blockbuster e dai franchise, e non ha alcuna intenzione di tornare in quel mondo.

Kristen Stewart alla Marvel?

La Stewart ha affrontato la questione in una recente intervista, dichiarando al podcast Not Skinny But Not Fat che c'è una sola regista che la convincerebbe a unirsi al mondo dei cinecomic: Greta Gerwig.

"Sembra un fottuto incubo, in realtà", ha rivelato la Stewart. "Ma forse il mondo sta cambiando. Se Greta Gerwig mi chiedesse di fare un film Marvel, allora lo farei".

"Mi piacciono i grandi film perché mi piace che la gente li guardi quando ci sono io", ha continuato Stewart in un'altra parte dell'intervista. "Il sistema dovrebbe cambiare. Ciò che finisce per accadere è questa strana esperienza algoritmica in cui non si può percepire alcun sentimento personale".

Greta Gerwig alla regia di un cinecomic?

In un'intervista del 2023 con Rolling Stone, la Gerwig aveva rivelato che sarebbe sicuramente disposta a dirigere un film d'azione o di supereroi, a patto che il materiale di partenza e la storia le piacciano.

"Sì, certo", aveva dichiarato. "Dovrebbe essere qualcosa che mi susciti un certo feeling, una connessione. Un film d'azione ben girato e ben eseguito è semplicemente incredibile. È come una danza. Non ho mai fatto niente del genere. Ma anche in piccolo, lavorare con il coordinatore degli stunt che ha realizzato le coreografie di Barbie è stato affascinante. È stato così divertente parlare con lui".