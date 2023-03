Oscar 2023, Top Gun: Maverick ed Elvis sono i film nominati dall'Academy più visti in streaming

Con l'avvicinarsi degli Oscar 2023, aumenta anche la curiosità in merito al titolo che conquisterà l'ambita statuetta come Miglior Film di questa edizione. Partendo dalle nomination rivelate il 24 gennaio, gli esperti di settore hanno cominciato a fare delle ipotesi sul potenziale vincitore, prendendo in esame i risultati ottenuti dalle pellicole in gara sui vari portali di streaming. Il quadro generale dimostra, ancora una volta, che il grande amore del pubblico nei confronti di Top Gun: Maverick e di Elvis è più palese che mai.

Dopo le prime rilevazioni sui dati ottenuti dai candidati agli Oscar 2023 come "Miglior Film", oggi ci sono a disposizione nuovi e più recenti numeri diffusi da Samba TV, un sito specializzato nella misurazione del pubblico delle piattaforme.

In base a quanto riportato, Top Gun: Maverick è stato il più visto in America, tra i candidati all'Oscar per il miglior film, su Paramount+, durante quest'anno, registrando 2,4 milioni di famiglie. Subito dopo troviamo Elvis che nell'anno ne ha registrate 1,8 milioni.

In termini di spettatori lungo l'intero arco vitale in streaming, però, Elvis supera la fatica di Tom Cruise con un pubblico familiare di 9 milioni (complice il fatto che è uscito nel 2022).

Parlando, invece, di uno dei favoriti agli Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once, il sito ha riportato che in termini di visualizzazioni in streaming questo ha raggiunto i 3 milioni di spettatori (si tratterebbe di persone che l'hanno guardato tramite un add-on di Showtime su Paramount+). Secondo i dati la pellicola sarebbe stata sovraindicizzata del 23% verso le famiglie asiatiche americane.

Samba ha inoltre scoperto che Top Gun: Maverick ha ottenuto la percentuale più alta di spettatori post-nomination (41%) rispetto a tutti gli altri contendenti agli Oscar 2023. In tutto ciò il biopic di Steven Spielberg, The Fabelmans, è stato visto da circa 300.000 famiglie su PVOD. Anche il TAR di Todd Field conferma numeri del genere, con 500.000 famiglie nel suo pubblico su Peacock a partire dalla sua pubblicazione il 27 gennaio.

In conclusione Samba Tv ha confermato il grande valore economico di Avatar: La via dell'acqua, rivelando che ha fatto la maggior parte dei soldi post-nomination.