Top Gun 3, il produttore svela a che punto è il sequel

Lo storico produttore Jerry Bruckheimer è tornato a parlare di uno dei progetti più attesi a Hollywood e dai fan di Tom Cruise rassicurando tutti sullo stato dei lavori

Dopo già qualche anno di sviluppo, Top Gun 3 è ancora in fase di preparazione, mentre il produttore Jerry Bruckheimer ha condiviso un aggiornamento incoraggiante sui progressi della produzione.

Dopo che Top Gun: Maverick è stato un enorme successo sia di critica che di pubblico, incassando quasi 1,5 miliardi di dollari al botteghino e ricevendo una candidatura all'Oscar come Miglior Film, il terzo film è ora in sviluppo.

Christopher McQuarrie ed Ehren Kruger torneranno a occuparsi della sceneggiatura del prossimo film, che non ha ancora una data d'uscita programmata. Naturalmente bisognerà anche conciliare quelli che saranno i futuri impegni di Tom Cruise.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Le parole incoraggianti del produttore Jerry Bruckheimer

Durante un'intervista con Entertainment Tonight, a Bruckheimer è stato chiesto quale dei due progetti - Top Gun 3 o Pirati dei Caraibi 6 - arriverà per primo, e lui ha rivelato che si aspettano di completare presto la sceneggiatura del film con Tom Cruise.

"Penso sia una gara tra i due, quindi vedremo. Al momento, Top Gun è leggermente in vantaggio, ma nulla di più. Ci aspettiamo di avere presto il copione".

Si prevede che Top Gun 3 vedrà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Maverick, Miles Teller in quelli di Rooster e Glen Powell come Hangman. Il ritorno degli altri membri del cast, invece, resta incerto. Alla regia dovrebbe esserci nuovamente Joseph Kosinski, anche se non è ancora ufficialmente confermato dietro la macchina da presa.

F1: Brad Pitt e l'amico Tom Cruise alla premiere londinese

Quali sono i prossimi impegni di Tom Cruise?

Per la star di Hollywood ci sono diversi progetti importanti in cantiere: oltre al già annunciato Top Gun 3, l'attore sarà protagonista del film Digger diretto da Alejandro G. Iñárritu previsto per l'ottobre 2026, dove interpreta un personaggio potente che cerca di dimostrarsi il salvatore dell'umanità nelle conseguenze di una catastrofe globale.

Cruise sta anche esplorando altri ruoli significativi - tra cui un thriller soprannaturale intitolato Deeper con Ana de Armas - e ha parlato pubblicamente di valutare possibili sequel di altri suoi classici come Giorni di tuono e Edge of Tomorrow - Senza domani. Inoltre, ha espresso l'intenzione di restare attivo nel mondo del cinema per molti anni ancora.